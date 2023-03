Calciomercato Roma, scambio con la Juventus: 10 decisivo

Calciomercato Roma, accordo con scambio con la Juventus. Coinvolta anche la Premier League con il benestare di Allegri.

Al netto della consapevolezza di dover restare concentrati su un presente che potrebbe comportare non poche novità in casa Roma e Juventus, in entrambe le piazze si stanno iniziando a fare le prime considerazioni relative al modus operandi da seguire nel corso del prossimo trimestre estivo, potenzialmente in grado di arrecare importanti novità e cambiamenti anche in base a responsi ed esiti del percorso in campionato di questa stagione.

Sia la compagine di Allegri che quella di Mourinho sanno di avere ancora diversi obiettivi da inseguire, accomunate dall’inseguimento del grande traguardo Europa League nonché, in caso della Juventus, di una Coppa Italia abbandonata con grande rammarico da Celik e colleghi dopo il primo infausto esito arrivato contro la Cremonese. A ciò si aggiunga anche la condivisa necessità di arrivare in Champions, dipendente in casa Roma da un andamento in campionato fin qui non felicissimo e, sul fronte juventino, da responsi ed esiti relativi alla penalizzazione, oltre che al rendimento sul terreno di gioco.

Calciomercato Roma, scambio con la Juventus per arrivare a McKenie

Queste comunanze tra due mondi storicamente divisi da importanti rivalità potrebbero convergere una collaborazione anche sul calciomercato, laddove negli ultimi anni si è assistito ad un importante serie di operazioni che hanno interessato sia la Juventus che la Roma. L’esempio Spinazzola è certamente uno dei più recenti e, sui questa falsariga, si potrebbe assistere ad un’importante novità la prossima estate.

A riferirlo è Calciomercatonews.com, a detta dei quali Roma e Juventus potrebbero cercare di concretizzare uno scambio a centrocampo, con il benestare soprattutto di un Allegri che non ha mai nascosto la propria ‘simpatia’ calcistica per l’eclettico e stacanovista numero 4 di Mourinho, Bryan Cristante. In scadenza contrattuale nel 2024, l’ex Atalanta e Milan potrebbe divenire pedina di scambio per arrivare a McKennie, in prestito con diritto di riscatto al Leeds. Il diritto si trasmuterebbe però in obbligo in caso di salvezza del club o qualora l’americano disputasse dieci gare con la nuova casacca. Per ora è fermo a otto