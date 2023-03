Calciomercato Roma: “Un peccato andasse via”, l’annuncio dell’ex ct

Calciomercato Roma, nonostante quelle che sono state le anticipazioni dei giorni scorsi il commento dell’ex ct è questo: “Un peccato andasse via”

Ieri il Corriere dello Sport, notizie poi confermate anche oggi dagli altri quotidiani, ha svelato il pensiero di Mourinho che avrebbe deciso, anzi, il giornale lo dà per certo, di rimanere alla Roma anche la prossima stagione, nel suo ultimo anno di contratto con la società dei Friedkin.

E oggi a commentare la notizia, intervista durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda ogni giorno dalle 15 in poi su TVPLAY, ci ha pensato l’ex commissario tecnico della nazionale Under 21 Gigi Di Biagio. Il suo è stato un commento di cuore. Anche se, ovviamente, il pensiero nonostante una sola frase detto è ricco di contenuti alle spalle.

Calciomercato Roma, il commento di Di Biagio

A specifica domanda l’ex centrocampista della nazionale italiana ha risposto in questo modo: “Per Mourinho si è creata una simbiosi molto bella e importante. Sarebbe un peccato se andasse via”. I punti da considerare in questa frase sono, evidentemente, due. Il primo è quello di confermare la questione della simbiosi: sì, Mourinho, con la gente di Roma, con la squadra, ha creato un rapporto speciale, intenso, di gente che sa quello che vuole e che va dietro al proprio condottiero.

Un altro invece è l’aspetto della certezza: il “sarebbe un peccato andasse via” nonostante quelle che sono state le anticipazioni dei giornali non è assolutamente un segnale, nulla, ma sicuramente uno come Di Biagio sa come funziona il mondo del calcio e quindi non è sicuro di dare la certezza. Certezza che invece, ribadiamo, ha dato ieri il Corriere dello Sport con una notizia che ha fatto alzare di buon umore tutti i tifosi della Roma.