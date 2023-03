“Mai dire mai”: Abraham ‘avvisa‘ la Roma sul suo futuro

Calciomercato Roma, le parole di Tammy Abraham su quelli che potrebbero essere gli scenari futuri. La “carezza” a José Mourinho e il focus sul presente.

Fino a questo momento non è stata di certo la stagione di Tammy Abraham. L’attaccante inglese sta faticando e non poco a trovare quella continuità di rendimento che lo scorso anno lo aveva incensato come uno dei bomber più prolifici del campionato italiano.

A distanza di mesi, però, molte cose sono cambiate. Sebbene Mourinho nelle scorse settimane, anche alla vigilia della doppia sfida con la Real Sociedad, lo abbia difeso a spada tratta, nelle ultime gare ufficiali il tecnico lusitano ha cominciato a dare sempre più fiducia ad Andrea Belotti. I rumours di mercato, inoltre, hanno ricominciato a monopolizzare l’attenzione mediatica al punto che non è escluso un ritorno di Abraham in Premier League. La Roma, chiaramente, non intende fare sconti, e valuterà eventualmente la cessione del proprio bomber solo nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile. Nel frattempo, però, il centravanti inglese è chiamato a ritagliarsi un ruolo importante in quest’ultimo scorcio di stagione. José Mourinho, come del resto tutto l’ambiente, si aspetta un salto di qualità dall’ex Chelsea, che nel corso di un’intervista rilasciata al magazine Four Four Two ha fatto il punto sul suo futuro.

Calciomercato Roma, dal suo futuro a Mourinho: le parole di Abraham

Tanti i temi affrontati da Abraham. A chi gli ha chiesto lumi in merito al suo possibile ritorno al Chelsea, il numero 9 della Roma ha risposto: “Nel calcio mai dire mai: attualmente la mia attenzione è rivolta alla Roma, vogliamo finire la stagione nel migliore dei modi.

Non ho ancora iniziato a pensare ad altro oltre ad essere qui e fare del mio meglio. Non direi che ci sono questioni in sospeso in Inghilterra: sotto questo punto di vista non ho fretta. Probabilmente resterò alla Roma per i prossimi dieci anni o forse no: non si sa mai cosa c’è dietro l’angolo.”

Abraham ha però parlato anche di José Mourinho, per il quale non ha lesinato parole al miele: “Mou è una leggenda, lo adoro: un leader che quando parla, lo si ascolta. Sa come gestire i suoi uomini, è uno dei migliori al mondo in questo: ti entra nella testa ed anche se stai facendo un ottimo lavoro, cercherà comunque di farti fare uno step in più (…).