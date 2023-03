admin Feyenoord-Roma, assenza ufficiale: "Non si è allenato"

Feyenoord-Roma, l’assenza è ufficiale e la comunicazione è arrivata in diretta da Slot. “Non si è allenato. Unico assente”

“Oggi in campo eravamo tutti tranne Lutsharel”. Ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Feyenoord, prossimo avversario della Roma in Europa League, che ha svelato che Lutsharel Geertruida difensore olandese che si è fatto male in Nazionale, non si è allenato.

E ovviamente più passa il tempo e più è difficile riuscire a recuperarlo per la sfida in programma tra meno di quindici giorni in Olanda. Il 22enne si è fatto male con la maglia della nazionale olandese nella sfida contro la Francia. Uscito a pochi minuti dalla fine del match visibilmente contrariato. E adesso le indicazioni che arrivano non sono positive per il club olandese.

Feyenoord-Roma, Slot conferma l’assenza

In ogni caso, nei giorni scorsi e dopo gli esami strumentali ai quali il calciatore si è sottoposto, il comunicato ufficiale del club olandese parlava di uno stop di diverse settimane. Quindi contro la Roma non dovrebbe proprio esserci. Di sicuro non ci sarà nella gara d’andata, quella in programma in Olanda, con Arne Slot che spera almeno di recuperarlo per la sfida di ritorno in programma all’Olimpico la settimana successiva.

Non sarà facile, ed è una tegola per il tecnico olandese visto che l’atleta è quasi sempre sceso in campo nel corso di questa stagione ed era uno dei punti fermi della squadra olandese. Il Feyenoord quindi si dovrebbe presentare con una defezione importante, una di quelle da non sottovalutare. Di certo Mou spera di non avere problemi in queste settimane che portano ad una delle gare più importanti della stagione, anche perché, come ribadito spesso dallo Special One, la Roma non ha un rosa così importante per riuscire a tenere sempre alza l’asticella con il doppio impegno settimanale.