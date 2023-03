Calciomercato Roma, sponsor Allegri: il processo “condanna” Mourinho

La Roma ha messo nel mirino un top della Serie A in scadenza di contratto. Il colpo, però, si complica. Il club pensa al suo rinnovo.

José Mourinho ha dato la sua disponibilità a guidare la Roma anche nella stagione 2023/24. Per tranquillizzarlo sul piano di sviluppo e crescita pluriennale del club, però, sarà necessario metterli a disposizione una rosa maggiormente competitiva ad alti livelli rispetto a quella attuale.

Il direttore generale Tiago Pinto, su input dei Friedkin, si è quindi attivato al fine di sondare il mercato ed individuare i possibili rinforzi. Almeno un colpo, ad esempio, verrà fatto per potenziare il pacchetto arretrato. Chris Smalling, ad esempio, non ha ancora risposto alla proposta di rinnovo messa sul piatto dal manager mentre Diego Llorente, non integratosi nel progetto tecnico del mister portoghese, a giugno tornerà al Leeds.

Marash Kumbulla, dal canto suo, quando è stato impiegato non è riuscito a convincere del tutto e, salvo sorprese, verrà ceduto al miglior offerente. I nomi segnati in rosso nel taccuino del dirigente sono quelli di Federico Baschirotto (autentica rivelazione della Serie A) ed Evan N’Dicka che a partire dal primo luglio potrà firmare a parametro zero con una nuova società. Pinto, poi, conta di prendere anche un esterno destro.

Roma, si allontana Cuadrado: Allegri pensa al rinnovo

Zeki Celik, acquistato a luglio dal Lille per una spesa complessiva di 7 milioni, ha deluso le aspettative scivolando indietro nelle gerarchie di Mourinho. La sua ultima presenza dal primo minuto risale all 22 gennaio. Da quel momento in poi, è stato utilizzato con il contagocce. La Roma, quindi, aveva pensato di prendere Juan Cuadrado.

Il colombiano, in scadenza, fino a qualche giorno fa sembrava di essere in predicato di lasciare la Juventus con i bianconeri intenzionati a ringiovanire la rosa e tagliare uno stipendio pesante (5 milioni netti all’anno). Ora invece, stando a quanto riportato nell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, la situazione sembra essere diametralmente opposta. La Vecchia Signora a breve andrà incontro a numerosi processi che, al momento, non consentono di pianificare le prossime operazioni di mercato. Massimiliano Allegri, dal canto suo, sta quindi premendo per la conferma di Cuadrado. L’usato sicuro, sempre pronto all’occorrenza. La Roma resta alla finestra ma la strada che conduce alla fumata bianca, adesso, è diventata in salita.