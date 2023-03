Calciomercato Roma, addio Dybala con la clausola e top team già pronto. A fine anno il 21 di Mourinho può dire addio così.

Il momento attuale rappresenta certamente una parentesi di grande delicatezza, alla luce dei non felicissimi risultati arrivati sul campo nella fase immediatamente precedente alla Pausa delle Nazionali e, consequenzialmente, della necessità di recuperare nelle prossime settimane il terreno perduto e restare ancorati alla zona Champions League. Non sarà compito semplice ma starà alla bravura di Mourinho e dei suoi giocatori il sapersi isolare anche dalle molteplici distrazioni che potrebbero derivare dal momento attuale.

La prossimità della conclusione stagionale, sebbene in un momento dell’anno in cui l’unica certezza sembra essere il tricolore del Napoli, comporta infatti già le prime valutazioni, destinate ad abbracciare scenari di mercato sui quali il responso definitivo potrebbe arrivare anche dai piazzamenti e gli obiettivi finali raggiunti.

Al netto delle difficoltà recenti, la compagine giallorossa ha ben saputo fare scudo di fronte alle avversità e ai tanti dubbi generati dal futuro di Mourinho, in parte rischiarato dalle notizie degli ultimi giorni ma ad oggi ancora ben lungi dall’essere chiarissimo.

Calciomercato Roma, il Real Madrid pensa a Dybala

Discorso simile può certamente essere condotto con Paulo Dybala, il cui status e la cui importanza, unitamente alla propria condizione di calciatore svincolato, avevano generato entusiasmo e forte incredulità nella piazza capitolina meno di un anno fa, quando la zona del Colosseo quadrato all’Eur acclamava e si saturava per salutare il suo nuovo campione.

Un colpo, quello di Paulo, in pieno stile Friedkin, rispettoso dei paletti finanziari ma al contempo dell’anelito del mondo Roma tutta a voler crescere. Sin dalle prima battute e, in particolar modo, dall’acquisita consapevolezza di una clausola di 12 milioni di euro inserita nel contratto, si è compreso come la posizione de La Joya nella Capitale dipendesse anche dagli obiettivi e lo status mantenuto dalla squadra nel corso di questa fase storica.

Difficile, ad oggi, esporsi con chiarezza sul futuro dell’ex Juventus, sul quale va però detto che grava il timore di un affondo del Real Madrid, dopo le ultime notizie provenienti dalla Spagna. Secondo Don Diario, infatti, il Real Madrid continua a seguire l’argentino campione del Mondo, reduce da un felice rendimento nella Capitale e certamente annoverabile tra gli elementi più qualitativi ed importanti del panorama europeo.

Interessi acuiti, appunto, dalla possibilità di sfruttare fino a questo momento la clausola di cui detto prima, seppur con la consapevolezza che la volontà del calciatore e anche il futuro della squadra, passante per i risultati ottenuti sul campo, potrebbero essere fortemente orientanti. In una direzione o nell’altra.