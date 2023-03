Calciomercato Roma, “Mourinho vuole il rinnovo”: incognita Friedkin

Calciomercato Roma, Mourinho vuole rinnovare un altro anno: ma c’è l’incognita dei Friedkin assenti da Trigoria

Mercoledì mattina il Corriere dello Sport, in prima pagina, in un articolo a firma del direttore Zazzaroni, ha anticipato quella che è la decisione di Mourinho per la prossima stagione, vale a dire quella di rimanere a Roma entrando così nel suo ultimo anno di contratto con i giallorossi.

Oggi durante il programma radiofonico TuttiConvocati, lo stesso giornalista è andato oltre, spiegando quella che è stata la richiesta dello Special One alla proprietà. Ha alzato la posta il tecnico, vuole sapere di essere un punto di riferimento e vuole sapere, soprattutto, se ha la possibilità di programmare andando oltre alla data di scadenza contrattuale fissata nel 2024. Ecco le parole di Zazzaroni.

“Mourinho vuole restare ma non puoi mai essere tranquillo a Roma. Perché la proprietà è assente. I Friedkin stanno spendendo molto – ha detto – ma Mou sta forzando la mando per rinnovare un altro anno. Quando arriva a un anno dalla scadenza vuole sapere se poter programmare”. Insomma, Mourinho vuole rimanere ma chiede delle garanzie alla società. Che però dalle parti di Trigoria si sta facendo vedere poco. E quell’incontro del quale si parlava nei scorsi mesi, è evidente, ancora non c’è stato.

Il tecnico portoghese però le idee ce le ha belle chiare in mente. Vuole almeno chiudere il proprio mandato, ma vorrebbe farlo, semmai, con un altro anno di contratto per capire poi come andrà la prossima stagione e magari rimanere ancora nella Capitale. La situazione quindi è in continuo divenire. Con la voglia dello Special di continuare a difendere i colori giallorossi. Ormai su questo non ci sono davvero dubbi e non ce ne saranno. Si cerca però il segnale dei Friedkin, quello che manca per chiudere il tutto in maniera bella. In maniera anche ufficiale.