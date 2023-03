Calciomercato Roma, sorpasso Juventus: ha già detto sì

Calciomercato Roma, la Juventus ha messo la freccia incassando il sì del calciatore. Ecco le ultime su quello che era, ed è, un obiettivo dei giallorossi

Sicuramente è stato un obiettivo dei giallorossi. Forse adesso un po’ di meno, ma la scorsa estate, tra quelle che sono state le dichiarazioni di Pinto e con quelle che sono state anche alcune uscite del centrocampista, si pensava ad un colpo ormai fatto. Ma poi non è stato così.

E nel frattempo ci sono stati degli inserimenti di altre squadre. Non solo la Lazio di Maurizio Sarri, ma soprattutto la Juventus di Massimiliano Allegri, che, secondo quanto riportato da Tuttosport in edicola questa mattina, avrebbe già avuto il sì del giocatore. Nonostante quelli che sono i problemi societari dei bianconeri che potrebbero non solo essere esclusi dalle Coppe – qualora riuscissero a qualificarsi in qualche modo – ma che rischiano una sanzione pesantissima in classifica anche per la prossima stagione.

Calciomercato Roma, Frattesi vuole la Juventus

Ma, nonostante questo come detto, Frattesi a detta del quotidiano torinese vuole andare appunto a Torino, alla corte di Allegri. Insomma, a prescindere da tutto i bianconeri esercitano nei confronti del centrocampista un fascino diverso rispetto alla Roma.

Il classe 1999 quindi ha deciso il suo futuro. Lasciando quella che era la possibilità di tornare a Trigoria dopo esser cresciuto appunto all’interno del vivaio giallorosso. In ogni caso, anche per quelli che sono stati gli accordi nel momento della cessione, e vista la valutazione di Frattesi che non scende sotto i 30-35 milioni di euro, anche Pinto potrebbe sorridere, visto che qualche milione di euro entrerebbe anche nelle casse giallorosse. Soldi da investire sul mercato in qualche altro affare per riuscire a regalare a Mourinho una rosa competitiva. Una rosa che possa raggiungere tutti gli obiettivi che ogni anni vengono fissati.