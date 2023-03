Calciomercato Roma, Ziyech giallorosso: nuovo colpo di scena

Calciomercato Roma, il futuro di Ziyech continua ad essere una matassa difficile da sbrogliare. L’indiscrezione che può far saltare il banco.

Per svariati motivi e diverse congiunzioni astrali, Hakim Ziyech alla fine è rimasto al Chelsea anche al termine della scorsa invernale di calciomercato. Accostato a più riprese a molti club in giro per l’Europa, l’esterno offensivo dei Blues ha visto chiudersi le porte del Psg per meri problemi burocratici.

L’accordo con il club francese era stato suggellato, ma il trasferimento dell’ex funambolo dell’Ajax all’ombra della Tour Eiffel è sfumato per una serie di documenti che non sono stati inviati entro i tempi consentiti. Ritornato a Londra, Ziyech è sì sceso in campo in alcune uscite ufficiali dei Blues, ma senza trovare quella continuità di rendimento che l’esosa campagna acquisti portata avanti dai londinesi non può garantirgli. Legato al Chelsea da un contratto in scadenza nel 2025, Ziyech si è ormai rassegnato a ricoprire un ruolo da comprimario nello scacchiere tattico di Potter, salvo sporadiche eccezioni. Allo stesso tempo, però, gli spifferi e le indiscrezioni sul suo futuro non sono di certo diminuiti.

Calciomercato Roma, Ziyech al Galatasaray: le ultime dalla Turchia

Accostato a diversi club di Premier League che per un motivo o per un altro non hanno affondato il colpo, nelle ultime ore Ziyech sarebbe finito nel mirino anche del Galatasaray. A rivelarlo è il portale turco Aspor.com, che svela come il club di Istanbul abbia cominciato a caldeggiare con convinzione l’acquisto di Ziyech. Alla luce della volontà del Chelsea di privarsi della propria ala offensiva, il Gala potrebbe riuscire a strappare un accordo a condizioni particolarmente vantaggiose.

Da capire, però, se Ziyech sia effettivamente pronto ad un trasferimento di questo genere. Nelle scorse settimane il classe ’93 nativo di Dronten era stato accostato senza particolari convinzioni anche al Bayern Monaco. Con Tuchel sulla panchina dei Campioni uscenti di Germania, però, la sensazione è che le porte di un possibile sbarco di Ziyech in Baviera si siano chiuse a doppia mandata.