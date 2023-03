Juventus, Scudetto revocato: “Alterata la regolarità del campionato”

Revoca scudetto e riassegnazione del tricolore in Serie A: ultim’ora bomba in casa Juventus e non solo. “Come Calciopoli”.

Al netto di discorsi soggettivi e legati unicamente al mondo Roma, non può essere negata l’evidenza della singolarità di tale campionato, fin qui contraddistinto da una serie di eventi di importanza tutt’altro che trascurabile e che una certa ingerenza potrebbe avere anche nei piani giallorossi, oltre che di tanti altri club di Serie A.

Da un lato, va ricordato come la nuova stagione sia sin da subito iniziata con l’incertezza e la curiosità per quella che sarebbe stata l’interruzione in medias res per la pausa del Mondiale, tutt’altro che in grado di fungere da spartiacque, almeno per determinate squadre. I timori di una regressione del rendimento della squadra di Spalletti dopo Natale sono belli che fugati, mentre tante cose sono cambiate in determinate piazze e realtà. Per fare qualche esempio, va ricordato come il ripristino del cammino del Milan, nel 2023, sia stato tutt’altro che felice, in particolar modo dopo il pareggio in rimonta targato Ibanez-Abraham circa tre mesi fa.

Ultim’ora Juventus, richiesta la revocazione dello scudetto: “Alterata la regolarità del campionato”

Se la Roma, a partire dalla gara con il Bologna e fino allo scacco con la Cremonese in Coppa Italia, ha vantato un percorso quasi sempre regolare e lineare, tanti cambiamenti, di natura non solo sportiva, hanno toccato certamente il mondo Juventus.

I quindici punti di penalizzazione assegnati alla squadra di Allegri a inizio anno sono stato certamente elemento di sovversione per gli equilibri del campionato, seppur degnamente gestito sul piano morale dal mister livornese. Importanti novità su una delle competitors della Roma per un piazzamento in Champions sono attese il prossimo 19 aprile, in attesa del quale a Torino dovranno restare concentrati sui diversi obiettivi ancora rimasti.

Quanto annunciato ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it potrebbe però suscitare non poca attenzione e clamore. Ci riferiamo, in particolar modo, alle esternazioni dell’avvocato Enrico Lubrano, appartenente alla difesa delle associazioni che hanno presentato il ricorso al Tar Lazio, ossia Codacons e Associazione Club Napoli Maradona. Dopo la richiesta del ricorso al Tar Lazio per la revoca dello scudetto vinto dalla Juventus nel 2018/2019, Lubrano si è così espresso.

“Se viene alterata la regolarità di un campionato vinto sul campo, lo scudetto dev’essere revocato, così com’è stato ai tempi di Calciopoli. Dev’essere revocato alla Juventus, dunque, assegnandolo al Napoli che arrivò secondo. Questo è il contenuto del ricorso che fa riferimento a principi esterni al diritto sportivo. Il Napoli è a conoscenza del ricorso, è fuori da questa vicenda, ma come tutti è a conoscenza”.

“La società si occupa di vincere lo scudetto sul campo e speriamo si verifichi a breve. Lo scudetto come patrimonio storico appartiene al pubblico, è fisiologico che su questa vicenda si siano mossi un’associazione dei tifosi e il Codacons. Stiamo trattando di principi base, lo dice la corte federale d’appello. Hai alterato la regolarità del campionato? Ti revoco lo scudetto 2018/19 visto che è stato alterato”.