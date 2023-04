Calciomercato Roma, addio e 80 milioni per Abraham: il Chelsea ha deciso

Calciomercato Roma, Abraham tra Serie A e Premier League. Prezzo fissato, la decisione del Chelsea è chiara.

Il futuro del numero nove di Mourinho è certamente ascrivibile nel corpus delle incognite di questa fase della stagione, densa di impegni da un punto di vista sportivo ma al contempo contraddistinta da non poche attese anche ai fini del prossimo calciomercato, durante il quale plurime novità potrebbero toccare anche il mondo Roma.

Come riportato anche nelle scorse settimane e come noto ormai da tempo, uno dei fattori in grado di avere maggiore ingerenza sui piani del club e di Tiago Pinto sarà il futuro di Mourinho, legato contrattualmente ai giallorossi per un altro anno e, stando a quanto emerso negli scorsi giorni, potenzialmente destinato ad una permanenza sulla panchina capitolina.

Unitamente a tante altre questioni, dalle trattative con il PSG per l’eventuale permanenza di Wijnaldum, passando per le incertezze su Dybala (legate anche alla posizione di José) fino ad arrivare ai diversi scenari in entrata che si starebbero profilando per Tiago, anche il futuro di Abraham rappresenta un fattore di non trascurabile importanza.

Calciomercato Roma, Abraham tra Serie A e Premier League: il Chelsea prende posizione

Prelevato quasi due anni fa dal Chelsea per circa 40 milioni di euro, la società Blues si era riservata un diritto di recompra per un possibile ritorno di Tammy, giunto nella Capitale con importanti ed elevate aspettative, buona parte delle quali soddisfatte nel corso del suo primo campionato all’ombra del Colosseo.

Palese, però, l’involuzione rispetto allo scorso campionato, riflessasi in quest’ultimo periodo anche nel maggiore impiego di un Andrea Belotti che sembrerebbe aver ritrovato quella fiducia ed entusiasmo mancategli nella prima parte di stagione. Il mondo Roma tutto, per ora, resta concentrato sul presente e sugli impegni di Serie A ed Europa League, consapevole di essere però prossimo al dover fare importanti valutazioni su plurimi fronti.

Relativamente ad Abraham, non sfugga quanto dichiarato dal giornalista di Calciomercato.it, Daniele Trecca, in diretta ai microfoni della trasmissione Twitch Tv Play. In questa sede, Trecca ha evidenziato come la Roma speri di incassare 40 milioni di euro per la sua cessione. Su di lui ci sarebbero Chelsea, Milan, Manchester United, West Ham e Aston Villa, con quest’ultima rappresentante quella in grado di muoversi con maggiore veemenza nell’ultimo periodo.

Il Chelsea, seppur ancora annoverabile nel corpus di chi lo segue, non è però intenzionato a spendere gli 80 milioni di euro inizialmente pattuiti con Tiago Pinto per il ritorno a Londra di un giocatore il cui futuro potrebbe essere influenzato anche da quanto accadrà sul campo nei prossimi due mesi.