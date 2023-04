Calciomercato Roma, ‘derby’ in Serie A e Pinto avvisato: Ronaldo decisivo

Calciomercato Roma, sfida europea e Ronaldo decisivo: anche Juventus e Inter coinvolte nel guanto per arrivare ad uno dei talenti di maggiore prospettiva del nostro continente.

Gli impegni attuali di campo non devono indurre a pensare troppo a questioni che possano considerarsi extracalcistiche, da rimandarsi in un futuro non troppo lontano e destinate, come sovente evidenziato, a risultare intersecate con quanto sarà raccolto a fine anno dopo una semina che riprenderà a partire dal delicato incrocio casalingo delle prossime ore contro la Sampdoria.

Dopo le due sconfitte dell’Olimpico prima della sosta, contro Sassuolo e Lazio, la squadra di Mourinho sa bene di dover ritrovare la strada dei tre punti, ai fini di un netto ancoramento ad una regione Champions dalla quale non si è verificata ancora una scollatura. Arrivare in uno dei tre slot a disposizione alle spalle del Napoli implica però il dover inanellare un felice percorso in termini di rendimento e risultati, dai quali passerà un importante spezzone futuro di calciomercato e decisioni societarie su plurimi fronti.

L’obiettivo continua ad essere quello di far crescere il club su plurimi fronti, portando avanti quel progetto di risveglio del gigante dormiente catalizzato dall’arrivo dei Friedkin e in parte rallentato dalla necessità di rispettare parametri e paletti, come sovente evidenziato dallo stesso Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, ‘derby’ in Serie A per il pupillo di Ronaldo: estate infuocata

Fondamentale il cercare di accontentare le richieste del connazionale Mourinho, consapevole delle restrizioni di cui detto sopra ma al contempo conscio di dover assistere ad un’ulteriore perfezione della rosa per ambire a traguardi sempre maggiori. I nomi monitorati restano tanti e interessano plurime regioni di campo.

Tra le varie, andranno condotte anche valutazioni relativamente agli esterni, fin qui distintisi per rendimenti altalenanti e non sempre brillanti. La rinascita di Spinazzola e l’eclettismo di Zalewski sono certamente serviti fin qui ma non devono far passare in secondo piano la vicenda Karsdorp che, seppur superata, potrebbe giustificare eventuali valutazioni su rinforzi in tale zona di campo.

Scadenza nel 2024 di Spinazzola e rendimento non sempre altissimo di Celik portano a pensare che determinati scenari, alcuni dei quali sondati già a gennaio, potrebbero nuovamente ripresentasri. Su tale fronte, non sfugga quanto riferito da El Gol Digital, relativamente all’esterno del club di Ronaldo ‘Il Fenomeno’, la Valladolid.

Ci riferiamo a Ivan Fresneda, finito nel mirino anche della Roma ma attualmente corteggiato dall’élite del calcio europeo. Il presidente brasiliano ha già lasciato intendere di auspicarsi una permanenza del talento. Su di lui, pur non registrandosi veri e propri affondi determinanti, hanno approfondito nuovamente attenzioni club come Newcastle, Arsenal e Juventus. A queste si aggiungano poi Borussia Dortmund, Marsiglia, Manchester United e Inter.