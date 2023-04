Calciomercato Roma, rinnovo saltato: Pinto non crede ai suoi occhi

Calciomercato Roma, il rinnovo è saltato: il club ha ritirato l’offerta per il prolungamento. Occasione a zero per Tiago Pinto

Sembrava che il rinnovo potesse alla fine esserci, anche perché la squadra di appartenenza aveva messo sul piatto un bel contratto. Ma invece, secondo quelle che sono state le informazioni riportate da Sport1, dopo continui tentennamenti, l’Eintracht Francoforte ha ritirato la sua offerta.

La porta è chiusa spiegano dalla Germania, con il direttore sportivo della squadra che poche settimane fa è stata buttata fuori dal Napoli in Champions League, che ha ritirato la sua offerta per il rinnovo contrattuale. Parliamo del giapponese Kamada che, già prima del Mondiale ma soprattutto dopo, e in concomitanza con quella che è stata la tournée giallorossa, è stato accostato alla Roma. Anche per via di alcune dichiarazioni di Mourinho appunto su qualche elemento giapponese che avrebbe potuto alzare il livello tecnico della rosa giallorossa.

Calciomercato Roma, c’è il Borussia Dortmund in pole

La Roma, comunque, non sembra essere il club favorito nell’operazione. Infatti, sempre secondo le fonti tedesche davanti a tutti c’è il Borussia Dortmund che sogna il colpo a parametro zero. Ma i Friedkin, che hanno l’intenzione ovviamente di trovare nuovi investitori e nuovi sponsor anche in quella zona del Mondo, potrebbero decidere di fare un sacrificio economico per prendere il centrocampista.

Ovviamente c’è anche altro oltre la questione di marketing: Kamada, con le sue prestazioni in Qatar e anche con quelle nel campionato tedesco ha dimostrato di possedere delle qualità importanti sotto il profilo tecnico, principalmente, ma anche sotto l’aspetto fisico e tattico. Beh, fisico parliamo di dinamismo in mezzo al campo e ovviamente anche quella gamba che serve per trovare degli inserimenti importanti che possono fare la differenza. Insomma, in ogni caso, sarebbe un bel colpo. E la Roma c’è.