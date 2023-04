Calciomercato Roma, tradimento clamoroso: contatto con i rivali di sempre

Calciomercato Roma, l’intrigo per il laterale mancino sta diventando un vero e proprio rebus difficile da sciogliere. L’irruzione che non ti aspetti: le ultime.

Dopo la sosta delle Nazionali, il Campionato di Serie A ha già riaperto i battenti di quello che ha tutta l’aria di essere un vero e proprio tour de force che ci proietterà fino al termine della stagione. La Roma di José Mourinho vuole capitalizzare al massimo questo filotto per riuscire a ritagliarsi un ruolo importante in questo rush finale.

La gara contro la Sampdoria sarà da prendere, però, con le molle. Alla luce dell’importante emergenza con cui i giallorossi dovranno fare i conti soprattutto per il reparto difensivo, Dybala e compagni dovranno fornire una prestazione praticamente perfetta sotto tanti punti di vista. Particolare attenzione merita il discorso riguardante le corse esterne. Il grave infortunio accorso a Rick Karsdorp ha cambiato le carte in tavola. Il terzino olandese a gennaio era finito al centro di molte voci di mercato: la rottura con l’ambiente era ormai acclarata, ma alla fine l’ex Feyenoord, anche per mancanza di offerte giudicate intriganti dalla Roma, è rimasto nella Capitale. Nel caso in cui dovessero ripresentarsi altri tipi di scenari, mai dire mai.

Calciomercato Roma, Grimaldo finito nel mirino del Porto: le ultime

Anche il futuro di Leonardo Spinazzola non è stato ancora deciso in maniera univoca. La Roma aprirà le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 perché vuole continuare a dare fiducia ad un calciatore che in questa seconda parte di stagione sembra essere ritornato su livelli molto alti. L’eventuale firma da parte di Spinazzola, però, aumenterebbe anche il potere in sede di trattativa della Roma. Allo stesso tempo, però, Pinto ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di soluzioni intriganti.

Uno dei nomi finiti nella lista dei giallorossi è quello di Alex Grimaldo. Il terzino mancino di proprietà del Benfica non ha ancora rinnovato il suo contratto con le “Aquile” in scadenza la prossima estate. Accostato a molti club in Serie A tra cui Inter, Roma, Juventus, Milan e Napoli, il laterale mancino spagnolo fa gola anche ad altri club europei. Nelle ultime ore, stando a quanto riferito da A Bola, sulle tracce di Grimaldo si sarebbe messo anche il Porto. Coincençao, non soddisfatto delle prove offerte dai suoi esterni, avrebbe consigliato alla sua dirigenza l’acquisto di Grimaldo. A tal proposito il Porto avrebbe cominciato a sondare il terreno con l’entourage del calciatore, per capire eventualmente i margini di manovra.