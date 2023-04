Probabili formazioni Roma-Sampdoria, Pellegrini c’è: dilemma Mou

Probabili formazioni Roma-Sampdoria, domani tornano in campo i giallorossi. Mourinho è in emergenza, ma almeno ha la certezza Pellegrini

Domani torna la Serie A dopo la sosta per le Nazionali la Roma, all’Olimpico, affronta la Sampdoria che ormai ha più di un piede e mezzo in Serie B. Ma i rischi sono enormi dietro una partita come queste, anche perché il tecnico giallorosso ha diversi problemi di formazione.

Soprattutto dietro, dove mancheranno Mancini, Ibanez e Kumbulla, tutti squalificati. E, in mezzo al campo, anche Cristante è stato appiedato dal giudice sportivo. L’unica notizia positiva, riportata questa mattina dal Corriere dello Sport, è quella relativa a Pellegrini. Il capitano infatti è pronto a scendere in campo dal primo minuto, alla ricerca del primo gol su azione in questo campionato. Lui, all’andata, la sfida la decise con un calcio di rigore, ma sa benissimo che il rendimento non è quello che tutti si aspettavano.

Probabili formazioni Roma-Sampdoria, dubbio Abraham

L’altro dubbio che affligge lo Special One è quello relativo a Tammy Abraham. L’attaccante inglese si gioca una maglia da titolare con Belotti, e non ci sono certezze su chi giocherà. Rispetto al derby comunque quando in campo dal primo minuto ci è sceso il Gallo, questa volta potrebbe tornare all’ex Chelsea, anche lui in cerca di riscatto.

Ma andiamo a vedere, adesso, quella che potrebbe essere la probabile formazione della Roma domani pomeriggio: davanti a Rui Patricio difesa inedita con Celik, Smalling e Llorente. Non c’è nessun altro. In mezzo al campo Zalewski a destra e Spinazzola dall’altro lato, con Matic e Wijnaldum coppia centrale. Alle spalle, appunto, di Tammy, spazio per Pellegrini e per Paulo Dybala. Come detto sono quattro gli squalificati, ed è indisponibile anche Karsdorp dopo l’operazione. In diffida c’è Matic. La prossima sfida della Roma è in programma il prossimo weekend contro il Torino. Dopo, nel cuore della settimana, la trasferta europea contro il Feyenoord.