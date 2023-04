Roma-Feyenoord, historia docet: assenza definitiva

Roma-Feyenoord, adesso è anche UFFICIALE: il Viminale ha deciso. No alla trasferta per i tifosi olandesi

Ieri la notizia era già stata comunicata, adesso è anche ufficiale con la nota emanata dal Viminale che vieta, ufficialmente, la trasferta ai tifosi olandesi nella Capitale per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League.

E i motivi sono legati non solo a quello che è successo a Napoli nelle scorse settimane, quando gli ultrà dell’Eintracht Francoforte hanno messo a ferro e fuoco la città, ma anche per quelli che sono i precedenti degli olandesi proprio a Roma, con atti di vandalismo alla Barcaccia di Piazza di Spagna e con molti milioni di euro spesi per sistemare il tutto.

Roma-Feyenoord, la decisione del viceprefetto: settore ospiti chiuso

Al di là delle tante vicende che stanno precedendo i quarti di finale contro il Feyenoord anche dal punto di vista sportivo, va sottolineato come la gara abbia sin da subito generato attenzione, attesa e preoccupazione ai fini dell’ordine pubblico. Questo alla luce dei su citati fatti del 2015 e a quelli di Napoli, rappresentanti esempi più e meno recenti della necessità di adottare le giuste contromisure per evitare spiacevoli situazioni.

In questi minuti, il viceprefetto vicario di Roma, Raffaella Moscarella, ha adottato in vista della partita tra Roma e Feyenoord un provvedimento ormai atteso da tutti. Per i quarti di finale del prossimo 20 aprile, infatti, il settore ospiti dello stadio Olimpico sarà chiuso, con divieto di vendita per tutti gli altri settori ai residenti in Olanda.