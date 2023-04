Roma-Sampdoria, fugato ogni dubbio: sei assenze UFFICIALI

La sfida alla Roma è sempre più vicina: la nota che ufficializza i tanti assenti in vista della sfida con i giallorossi.

Partita da provare ad azzannare sin dai primi minuti, per incanalarla nei binari più congeniali. In occasione della sfida contro la Sampdoria, la Roma di José Mourinho non dovrà assolutamente fallire l’approccio ad una gara che potrebbe nascondere diverse insidie.

L’emergenza in casa giallorossa, non può essere trascurata. Soprattutto in difesa, tra squalifiche ed infortuni, lo “Special One” sarà costretto a varare un vero e proprio restyling tattico. Allo stesso tempo, però, la Sampdoria vista all’opera nelle ultime uscite stagionali è apparsa in crescita e motivata. La vittoria rimediata ai danni dell’Hellas Verona è stata una vera e propria boccata d’ossigeno che ha rivitalizzato le speranze dei blucerchiati. La compagine di Dejan Stankovic non ha nulla da perdere e si presenterà all’Olimpico con la volontà di giocarsi le proprie carte.

Roma-Sampdoria, UFFICIALE: i convocati di Stankovic

Anche i liguri, però, dovranno fare i conti con diverse assenze. Il report della Sampdoria, a cui ha fatto seguito l’elenco dei convocati, ha fornito maggiori ragguagli a riguardo. Ecco l’annuncio ufficiale diramato dai blucerchiati:

“Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Dejan Stankovic ha convocato 22 blucerchiati per la trasferta di Roma dove domani, domenica, la Sampdoria affronterà la Roma all’”Olimpico” (ore 18.00) nella 28.a giornata della Serie A TIM 2022/23. Oltre allo squalificato Bram Nuytinck, non compaiono nella lista Emil Audero, Andrea Conti, Manuel De Luca, Koray Günter, Ignacio Pussetto e Abdelhamid Sabiri. Di seguito l’elenco completo”.

Di seguito l’elenco dei convocati:

Portieri: Ravaglia, Tantalocchi, Turk.

Difensori: Amione, Augello, Zanoli Murillo, Murru, Oikonomou,

Centrocampisti: Cuisance, Djuricic, Ilkhan, Léris, Malagrida, Paoletti, Rincón, Winks, Yepes.

Attaccanti: Gabbiadini, Lammers, Quagliarella, Rodríguez.