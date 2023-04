Calciomercato Roma, addio forzato e prezzo scontato: sprint Mourinho

Calciomercato Roma, l’addio a fine stagione sarà inevitabile e la società abbassa addirittura il prezzo per il giocatore.

Sembra intenzionato a restare alla Roma José Mourinho, o almeno è quanto riportato nei giorni scorsi dal Corriere Dello Sport. Una notizia che ha fatto felice la maggior parte della tifoseria giallorossa, e che ha dato nuove certezze alla squadra.

Non è chiaro però se l’allenatore voglia continuare questo percorso anche oltre la scadenza dell’attuale contratto, che scadrà appunto nella prossima stagione. Sebbene si siano susseguite tutta una serie di voci sul suo futuro, non è dato sapere infatti cosa accadrà dopo la fatidica data del 2024.

Nel frattempo però non bisogna pensare troppo al futuro, perché ad oggi la Roma è in piena corsa alla Champions League, e con un quarto di finale di Europa League con il Feyenoord, partita con un risultato tutt’altro che scontato.

Centrare il quarto posto è importante soprattutto a livello economico, in quanto i soldi ricavati andrebbero a coprire le spese del club, che potrebbe poi decidere di intervenire sul mercato, dove le occasioni di certo non mancheranno, soprattutto visto cosa sta succedendo nelle ultime ore.

Calciomercato Roma, il club sconta il prezzo: ecco il primo rinforzo per Mourinho

Rinnovo o non rinnovo Mourinho sarà molto probabilmente l’allenatore della Roma almeno per la prossima stagione, motivo per il quale la società farà di tutto per regalare al suo mister una rosa che possa competere su tutte le competizioni. Non sarà facile, soprattutto per i paletti imposti dal Fair Play Finanziario, ma qualcosa si sta muovendo in positivo.

Tiago Pinto dovrà mettercela tutta per sondare le migliori occasioni durante la sessione estiva di calciomercato, con un occhio soprattutto alla Premier League, dove il Chelsea, stando a quanto riportato dal Sun deve trovare una sistemazione ai tanti esuberi in rosa, dopo aver speso quasi un miliardo di euro nelle ultime due sessioni.

In uscita dai Blues ci sono tantissimi calciatori di alto livello, tra cui Pulisic e Loftus Cheek. Il primo è un esterno d’attacco, dotato di grande corsa e dribbling, mentre il secondo è un centrocampista roccioso, di quelli che tanto piacciono all’allenatore portoghese. Per il centrocampista c’è già una trattativa in essere, secondo Football Insider.

Entrambi hanno uno stipendio non indifferente, che pesa sulle casse del club inglese, che sembra avere tutte le intenzioni di cedere questi calciatori anche ad un prezzo inferiore rispetto al loro reale valore.

Lo stipendio renderebbe la trattativa più complicata, entrambi infatti percepiscono più di 6 milioni l’anno, una cifra che la Roma difficilmente potrà raggiungere, tuttavia anche le altre pretendenti non sembrano intenzionate ad avvicinarsi alle attuali cifre richieste dai giocatori, motivo per il quale ci si aspetta un netto calo sulla richiesta iniziale che potrebbe rendere fattibile la trattativa.

Un’occasione da prendere al volo: Mourinho inizia lo sprint.