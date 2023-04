Calciomercato Roma, erede Rui Patricio: Pinto avvisato

Calciomercato Roma, il suo nome è stato accostato ai giallorossi diverse volte nel corso di questa stagione. Ecco l’annuncio ufficiale

Porte girevoli in casa Roma. Sappiamo benissimo come il general manager dei giallorossi, Tiago Pinto, stia cercando di capire quali sono le possibilità di prendere un portiere per il prossimo anno. Rui Patricio offre garanzie, ma ha un contratto in scadenza nel 2024 e non più una carta d’identità freschissima. E allora è giusto guardarsi intorno.

E un nome che è spuntato fuori è quello di Vicario, estremo difensore dell’Empoli, che in questa stagione ha alzato il livello delle sue prestazioni. Anche all’Olimpico si è fatto vedere, con una tripla parata clamorosa che tutti ricordano e che anche lui ha messo sui suoi profili social. Se mai ce ne fosse bisogno quella è stata un’altra dimostrazione del suo valore.

Calciomercato Roma, le parole di Accardi

E oggi, a parlare, a PianetaEmpoli, spiegando quello che potrebbe essere il futuro di Vicario, ci ha pensato il direttore sportivo della società toscana Pietro Accardi. “Presto per parlare di calciomercato. Siamo consapevoli dell’interesse nei suoi confronti, ma non ci sono stati contatti. Lui è focalizzato sull’attuale stagione. A giugno faremo le dovute valutazioni”.

Insomma, a quanto rivelato, nessuno per ora si sarebbe fatto avanti ma di certo qualcuno, nei prossimi mesi, busserà alla porta del club. “Il valore di Vicario? È difficile da dire – ha detto ancora Accardi – perché poi sono le condizioni del mercato spesso a dettare certi aspetti”. Fino al momento di cifre ufficiali non se n’è parlato, ma vedendo quelle che sono le prestazioni di Vicario si può parlare almeno di una ventina di milioni di euro. Forse anche qualcosa in meno, ma non troppo in meno. E poi tutto, così come confermato da Accardi, dipenderà da quello che succederà nei prossimi mesi. I meccanismi del mercato non sono davvero prevedibili.