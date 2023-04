Calciomercato Roma, Guardiola gela Mou: lampo a costo zero

Calciomercato Roma, l’inserimento del Manchester City potrebbe scombussolare le carte in tavola. La richiesta di Guardiola e il nuovo dietrofront.

In emergenza contro la Sampdoria a causa delle numerose defezioni tra squalifiche ed infortuni, il reparto difensivo della Roma di José Mourinho si è comunque bel disimpegnato soprattutto nella seconda parte di stagione. Se si escludono errori individuali piuttosto grossolani, infatti, come reparto la crescita del pacchetto arretrato dei giallorossi non è affatto passato inosservata.

Tuttavia per provare a competere con le altre big sarà necessario un ulteriore step di crescita, sotto tanti punti di vista. A cominciare dagli uomini a disposizione di José Mourinho, che non ha mai nascosto il desiderio di aver bisogno di un paio di innesti mirati, in grado di fornire un contributo importante non solo in termini di qualità, ma anche sotto il profilo dell’esperienza. Sebbene sia molto giovane, Evan N’Dicka ha cominciato a calcare con una certa continuità palcoscenici importanti. Il classe ’99 dell‘Eintracht non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club di Francoforte in scadenza nel 2023. Salvo improvvisi dietrofront, infatti, le strade del transalpino e quelle del club tedesco si separeranno nel corso delle prossime settimane, sebbene Glasner abbia a più riprese ribadito l’importanza che N’Dicka ricopre per tutto il sistema difensivo dell’Eintracht.

Calciomercato Roma, anche il City dà la caccia a N’Dicka

Sotto questo punto di vista importanti indiscrezioni trapelano dall’Inghilterra. Secondo quanto riferito da 90 min.com, infatti, anche il Manchester City si sarebbe iscritto nella corsa a N’Dicka, per il quale la concorrenza di certo è molto folta.

Liverpool, Tottenham, United e Barcellona in tempi e modi diversi hanno lanciato dei segnali importanti, direttamente od indirettamente. Su N’Dicka, però, l’interesse dei club italiani non è mai scemato. Roma e Juventus sono da tempo sulle sue tracce mentre nelle ultime settimane anche il Napoli e l’Inter hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per capire eventuali margini di manovra. Occhio, però, all’inserimento del Manchester City.