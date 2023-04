Calciomercato Roma, sfida aperta tra Juventus e Milan, Pinto nel frattempo osserva interessato gli sviluppi della vicenda.

Come la Roma anche il Milan rischia seriamente di non partecipare alla prossima Champions League. La parabola dei rossoneri però è ancora più incredibile, in quanto la formazione di Pioli è reduce addirittura da una storica vittoria dello Scudetto, avvenuta appena lo scorso anno.

Al momento i rossoneri occupano la quarta posizione, davanti ad Atalanta e Roma che inseguono ad appena un punto di distanza. Sembra incredibile che questo sia lo stesso Milan che neanche un anno fa si imponeva sugli eterni rivali dell’Inter per la vittoria finale, eppure anche i Diavoli devono fare i conti con la realtà.

La rosa non si è dimostrata all’altezza, soprattutto perché i calciatori che hanno fatto la differenza nello scorso campionato sono calati drasticamente in termini di qualità, vedi ad esempio Leao, che è passato da essere l’MVP della scorsa Serie A ad alcune prestazioni piuttosto altalenanti da quando circola la notizia di un suo possibile addio.

Maldini sa bene che per rilanciare le sorti della società è necessario intervenire sul mercato e sfida la Juventus per il grande colpo, Tiago Pinto intanto osserva interessato lo sviluppo degli eventi.

Calciomercato Roma, sfida Milan-Juve per il calciatore: Pinto alla finestra

Nonostante i buoni risultati ottenuti la scorsa stagione anche il Milan, come tutte le squadre italiane, vive un momento di profonda crisi economica. Appena qualche mese quello che potrebbe essere l’esempio più lampante di questa crisi, ovvero quando non sono riusciti a chiudere l’operazione Zaniolo, venendo superati dai turchi del Galatasaray.

Sono lontani i tempi delle spese folli di Maldini, che seppur bravo nella scelta degli acquisti ha speso una cifra considerevole per i suoi pupilli, come ad esempio Leao e Tomori, arrivati entrambi per cifre vicine ai 30 milioni, tuttavia qualcosa si sta muovendo in entrata anche per i rossoneri.

L’interesse per Nicolò Zaniolo non è mai svanito, come riportato anche da Calciomercato.it, ed il Milan potrebbe provare a riportare il giocatore in Italia. C’è da battere però la concorrenza della Juventus che in estate proverà l’affondo per l’ex numero 22 giallorosso.

Pinto nel frattempo resta alla finestra, consapevole del fatto che se Zaniolo dovesse essere ceduto una percentuale andrebbe nelle casse giallorosse ( (2 milioni in caso di cessione sopra i 20 milioni, oppure il 20% sulla differenza di futura vendita sopra i 16,5). Casse giallorosse che mai come in questo periodo hanno bisogno di ossigeno visti i tanti paletti imposti dal Fair Play Finanziario.