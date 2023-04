Calciomercato Roma, la Juventus si defila: parola di Allegri

Calciomercato Roma, mossa a sorpresa della Juventus che si defila: Max Allegri lo ha detto in conferenza stampa.

Sembra ormai lontanissima la vittoria dei giallorossi sulla Juventus di Max Allegri. Il gol decisivo di Mancini sembrava aver rilanciato definitivamente la corsa al quarto posto della Roma, ma così purtroppo non è stato. Le sconfitte rimediate negli ultimi due turni hanno fatto male, soprattutto perché arrivate contro un Sassuolo non certo irresistibile (durante la stagione) e gli eterni rivali della Lazio.

Proprio a causa di queste due sconfitte la Roma non solo ha perso la zona Champions, ma si trova ora ad occupare addirittura la sesta posizione, che rende ancora più difficile rientrare tra le prime quattro. Nonostante questo i punti da recuperare sono pochi, più precisamente uno solo, ma sarà necessario un netto cambio di marcia.

Non si può sperare infatti di riuscire a spuntarla continuando con questa serie altalenante di risultati, è necessario infatti riuscire a incastrare un bel filotto di risultati utili consecutivi se si vuole sperare davvero di recuperare posizioni.

Il quarto posto sarebbe fondamentale anche in ottica mercato per rinforzare la rosa, soprattutto dopo che la Juventus ha deciso di defilarsi ufficialmente dalla corsa al giocatore, come confermato da Allegri stesso in conferenza stampa.

Calciomercato Roma, niente Juventus! La decisione di Max Allegri

La Juventus, complici i risultati altalenanti delle prime della classifica, è riuscita in un’impresa che sembrava impossibile, ovvero riaprire la corsa al quarto posto. I bianconeri infatti ad oggi sono solo a 4 punti di distanza dal Milan, che però ha una partita in meno, così come la Roma, entrambe sopra alla Juve.

Sembrava impossibile visti i 15 punti di penalità che la giustizia sportiva ha tolto ai bianconeri, ma grazie al grande lavoro di Allegri adesso niente è scontato. La Juventus è anche in piena corsa per la vittoria dell’Europa League, e grazie alla vittoria della coppa l’accesso in Champions avverrebbe anche in caso di mancato quarto posto.

Proprio Allegri è tornato a parlare anche in ottica mercato, lanciando una clamorosa notizia in vista della prossima sessione di calciomercato. Sembrava infatti che le strade della Juventus e quelle del portiere Szczesny fossero destinate a separarsi in estate, ma probabilmente così non sarà. “Wojciech è un portiere di livello europeo. Perin ha raggiunto un livello importante, da grande squadra e infatti gioca nella Juve. Sono due grandi portieri. Anche Pinsoglio da quando sono qui è migliorato molto”.

Come conferma Calciomercato.it, le parole di Allegri lasciano intendere che i tre portieri in rosa alla Juventus saranno loro anche nel corso della prossima stagione nonostante l’interesse che i bianconeri hanno dimostrato per gli emergenti Vicario e Carnesecchi, entrambi seguiti con un occhio di riguardo da Pinto. Che a questo punto senza la concorrenza della Juventus avrebbe una pesante concorrente in meno.