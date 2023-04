Formazioni ufficiali Roma-Sampdoria, rivoluzione Mou: ritorno al passato

Roma-Sampdoria, le formazioni ufficiali: le scelte di Mourinho in vista della sfida in programma all’Olimpico. Le ultime in vista del confronto con i blucerchiati.

Una partita da non sbagliare. Il match casalingo contro la Sampdoria ha sempre nascosto delle insidie per la Roma nelle ultime stagioni. Prescindendo dalla classifica, il confronto con gli uomini di Stankovic dovrà essere preso assolutamente con le pinze dai giallorossi, che in emergenza difensiva sfidano una Samp ringalluzzita dal successo casalingo ottenuto contro l’Hellas Verona.

Alla vigilia di un filotto di partite che contribuiranno a definire con maggiore chiarezza i contorni di una stagione nella quale Dybala e compagni vogliono ancora togliersi soddisfazioni importanti, Dybala e compagni vogliono immediatamente ritornare al successo per archiviare definitivamente la sconfitta nel derby. La “Joya” guiderà un reparto offensivo completato da Tammy Abraham. Sulla trequarti agirà nuovamente Lorenzo Pellegrini, mentre a centrocampo spazio a Matic e Wijnaldum, con Zalewski e Spinazzola sulle corsie laterali. Tra infortuni e squalifiche, le scelte in difesa sono pressoché obbligate: davanti a Rui Patricio la cerniera difensiva sarà costituita da Llorente e Smalling. Ecco l’undici completo scelto da Mou:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Zalewski, Smalling, Llorente, Spinazzola, Matic, Wijnaldum, Dybala, Pellegrini, El Shaarawy, Abraham.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ravaglia; Amione, Murillo, Zanoli; Augello, Rincon, Winks, Leris; Cuisance, Djuricic; Gabbiadini.