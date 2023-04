Infortunio e sostituzione, a rischio la gara contro la Roma prevista per le prossime settimane. Si tratta di un problema all’adduttore

Il Milan sta vincendo ha ormai vinto al Sa Paolo quando manca poco alla conclusione del match ma Pioli, oltre a prendersi i tre punti di oggi, dovrà vedere quali sono le condizioni di un giocatore decisivo nello scacchiere tattico del tecnico della squadra che, proprio contro il Napoli, giocherà in Champions League.

Si tratta di Brahim Diaz, che dopo aver segnato nel primo tempo, al minuto 57 ha dovuto lasciare il campo per un problema muscolare. Si tratta di un problema all’adduttore secondo le prime informazioni che sono arrivate dall’entourage della società rossonera, e ovviamente nei prossimi giorni, probabilmente già nella giornata di domani, verranno fatti dei controlli più approfonditi per capire l’entità del problema.

Infortunio e sostituzione, Diaz a rischio per la Roma

Dopo lo stop ad Ibrahimovic, che era appena tornato in campo e che s’è fatto male in Nazionale, adesso un altro problema per il tecnico del Milan Stefano Pioli. Se il problema a Diaz dovesse essere importante, allora non ci sono dubbi che la sua presenza con la Roma sarebbe a rischio.

Il big match allo stadio Olimpico è in programma alla fine del mese di aprile, precisamente il prossimo 29. Quindi il tempo per recuperare ci sarebbe ma ovviamente si dovrà capire la vera entità del problema che mette a rischio la sua presenza soprattutto per i rossoneri nel doppio confronto, sempre contro il Napoli, in Champions League previsto per le prossime settimane.