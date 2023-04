Roma ribaltata, Mourinho cambia tutto: decisione presa

Roma ribaltata, a sorpresa la decisione dell’ultima ora spiazza i tifosi: Mourinho ha deciso, questa volta niente sarà più come prima

Sembrava poter esserci qualche certezza in più sul futuro della Roma, soprattutto dopo la conferma arrivata tramite le pagine del Corriere dello Sport della volontà di Mourinho di continuare in giallorosso. La situazione è comunque sempre in divenire e i risultati di questi ultimi mesi della stagione saranno decisivi.

Ad oggi infatti il futuro di questa squadra, soprattutto per quanto riguarda il campo, è più incerto che mai. I tanti, troppi passi falsi, collezionati durante la stagione hanno messo gli uomini di Mourinho nella condizione di doversi giocare fino all’ultima giornata le chance di qualificazione alla prossima Champions League, dovendo però rincorrere le varie rivali.

La sconfitta dell’Inter nella serata di ieri ha lasciato ancora più incertezze, in un campionato in cui solo il Napoli ha saputo trovare la vittoria con continuità. Adesso è la Lazio la grande favorita per la conquista di un posto nell’Europa che conta, che può vantare il secondo posto in solitaria, dietro appunto al Napoli di Spalletti.Ad alimentare questo clima di incertezza arriva la decisione che cambia tutto, Mourinho stavolta vede i suoi piani rivoluzionati.

Roma, Mourinho cambia tutto: decisione dell’ultima ora

José Mourinho si appresta al rientro, dopo aver subito una famosa squalifica durante le ultime giornate di Serie A. Dopo la pausa delle nazionali si ritorna a giocare, in Serie A, così come nel resto d’Europa cominciano ad arrivare i primi verdetti, come le grandi escluse dalla prossima Champions, che saranno ormai certamente Chelsea e Liverpool, o il Napoli sempre più vicino al sogno del terzo scudetto.

La Roma resta in scia quarto posto, ma sarà necessaria un’inversione di marcia se si vuole migliorare l’attuale classifica. Mourinho questo lo sa bene, proprio per questo nella settimana che segna il suo rientro, dopo la lunga squalifica rimediata per l’episodio che ha visto coinvolti l’allenatore portoghese e l’arbitro Serra.

Ecco perché l’allenatore secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport ha intenzione di rivoluzionare l’attuale formazione, passando da una difesa a 3 ad una a 4, cambiando di poco gli interpreti del gioco. Il possibile nuovo modulo potrebbe essere il più classico dei 4-2-3-1, con Pellegrini che agirà da trequartista, e l’abbassamento di Wijnaldum sulla mediana. A comporre la difesa sarebbero Zalewski, Smalling, Llorente e Spinazzola, con El Shaarawy promosso da esterno alto a sinistra.

La sfida di oggi con la Samp dunque potrebbe segnare dunque la svolta della stagione giallorossa, soprattutto visti i risultati delle dirette rivali alla corsa al quarto posto. E chissà che se davvero cambierà il modulo, non sarà un nuovo passo per un’alternanza che in determinate partite potrebbe tornare comoda.