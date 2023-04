Roma-Samp, fattore palle inattive e quella legge non scritta: dati e curiosità

Roma-Sampdoria, manca sempre meno alla delicata gara dell’Olimpico.: fischio di inizio programmato per quest’oggi alle 18.

La gara tra Mourinho e Stankoivc, oltre che ad evocare importanti ricordi dal sapore nerazzurro, rappresenta un nobilissimo banco di prova per entrambe le squadre. Da un lato troviamo la compagine giallorossa, reduce dal doppio KO casalingo contro Sassuolo e Lazio (ufficialmente il derby era in casa dei biancocelesti) e consapevole di dover ritrovare celermente la strada dei tre punti per restare ancorati alla regione Champions.

Non sarà certamente un impegno semplice, contraddistinto già all’andata da un andamento non proprio fluido, come emerso dalla vittoria di misura per 1-0 targata Lorenzo Pellegrini su calcio di rigore. I liguri sono reduci dalla convincente vittoria casalinga contro il Verona, contraddistinta dal grande rendimento di Manolo Gabbiadini e dal felicissimo impatto dell’ex Udinee, Nuytinck, quest’oggi indisponibile per squalifica.

Roma-Sampdoria, 100 volte Smalling: dati e curiosità

In casa Roma, si discute da tempo su quelle che potrebbero essere le contromosse dello Special One, alle prese con una serie di importanti defezioni, soprattutto in un reparto difensivo contraddistinto dall’assenza degli squalificati Cristante, Mancini, Kumbulla e Ibanez. Le ultime notizie lasciano intendere come José continuerà a seguire uno schieramento a tre, con Smalling (domani alla sua centesima presenza) al centro di un terzetto costituito dai braccetti Celik-Llorente ai lati.

L’ultimo incrocio tra queste due squadre sul terreno dell’Olimpico risale al 22 dicembre 2021, quando i giallorossi non riuscirono ad andare oltre l’1 a 1. La Sampdoria non ottiene due risultati positivi di fila in casa della Roma dal 2006 mentre gli uomini di Mourinho non si imbattono in tre sconfitte consecutive in Serie A dal luglio 2020.

Interessante anche il dato sui calci piazzati: le abilità giallorosse su tale fronte sono cosa nota a tutti e accomuna la Roma alla Juventus. Il 40% delle reti è arrivata su palla inattiva: un dato interessante, soprattutto se si considera il fatto che la Sampdoria è seconda, dopo l’Empoli, per gol incassati su corner avversario. Chissà che non possa essere proprio questa la chiave di una partita intrigante quanto importante, da un lato e dall’altro.