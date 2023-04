Roma, un altro rinforzo per Mourinho: non è la prima volta

Roma, c’è un altro rinforzo per Mourinho: lo “Special One” prepara una sorpresa per i tifosi giallorossi, non è la prima volta.

Ritorna finalmente la Serie A, dopo un lungo stop a causa della sosta per le nazionali. Si chiude, almeno per ora, il cammino dell’Italia verso i prossimi europei. Gli uomini di Mancini si trovano subito costretti ad inseguire, a causa della sconfitta rimediata all’esordio contro l’Inghilterra.

La Roma purtroppo non è da meno visto il momentaneo sesto posto, tuttavia un solo punto separa i giallorossi dai rivali del Milan, che occupano appunto il quarto posto, valevole per la qualificazione alla prossima Champions League. Riuscire a qualificarsi avrebbe un’importanza enorme nel processo di crescita che i Friedkin hanno in mente, soprattutto a livello economico, visti gli entroiti che questa competizione offre alle società.

Tuttavia anche la conquista di un posto nell’Europa che conta potrebbe non bastare a sistemare i conti delle casse giallorosse, che senza una cessione dolorosa difficilmente potrà intervenire sul mercato. Nel frattempo però un rinforzo è già arrivato per Mourinho,.

Roma, ecco il nuovo rinforzo per Mourinho

La Roma si appresta a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali, ma soprattutto dopo la sconfitta rimediata nel derby. La stracittadina, oltre alla sconfitta, ha consegnato a Mourinho una rosa decimata dalle espulsioni e dagli infortuni. Contro la Samp infatti saranno tantissimi gli indisponibili, soprattutto in difesa, reparto che potremmo definire decimato.

Mancini, Kumbulla, Ibnez e Karsdorp, questi saranno gli assenti di oggi, che pone la squadra davanti ad un enorme problema in difesa non solo per la partita odierna, ma anche per i futuri impegni della rosa.

Il modulo dovrebbe rimanere sempre lo stesso, ovvero il 3-4-2-1, con la difesa composta dal nuovo acquisto Llorente, Smalling e Celik, ma potrebbero esserci altre sorprese. Da diversi giorni infatti si sta allenando con la prima squadra il difensore greco Keramitsis, il quale, a causa di tutte le assenze, potrebbe addirittura giocare, soprattutto in caso di risultato acquisito o di nuova emergenza.

Il greco si è distinto nel campionato Primavera, grazie ad una serie di ottime prestazioni, tanto che ha attirato l’attenzione di Mourinho, e chissà che non possa essere proprio lui quel rinforzo in difesa che tanto serviva a questa squadra. Non sarebbe la prima volta: Mourinho ha già lanciato in prima squadra parecchi giovani con risultati eccellenti, vedi Zalewski, Bove e Volpato. E Keramitsis ha già esordito nello scorso campionato, giocando un minuto nella partita contro il Cagliari.