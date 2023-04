Scambio choc con Dybala: addio Juve

Calciomercato Roma, a sorpresa Dybala potrebbe già lasciare la capitale, scambio incredibile che vede protagonista proprio l’argentino

Paulo Dybala è senza alcun dubbio uno dei calciatori più tecnici della Serie A, ed ovviamente l’Mvp indiscusso della stagione della Roma. In molti avevano dubitato di lui, soprattutto a causa di una condizione fisica precaria che lo aveva tenuto lontano dal campo spesso nella sua precedente avventura in bianconero, tuttavia Paulo ha saputo caricarsi comunque la Roma sulle spalle, diventando per distacco il migliore della rosa.

È soprattutto grazie alle sue giocate se ad oggi gli uomini di Mourinho sono ancora in corsa su due obbiettivi su tre, ovvero il quarto posto e l‘Europa League. Dopotutto Dybala è uno di quei calciatori di caratura superiore, come ha ampiamente dimostrato nei suoi precedenti anni alla Juventus, dove era uno dei protagonisti indiscussi anche negli anni in cui i bianconeri erano tra le migliori rose d’Europa.

Tuttavia, dopo un solo anno in giallorosso potrebbe essere arrivato già il momento dell’addio tra Dybala e la Roma, con la Juventus beffata, costretta a ripiegare su un altro giocatore.

Dybala ai saluti, pronto uno scambio choc

Paulo Dybala potrebbe veramente lasciare Roma. Questa la notizia che ha scosso l’ambiente romanista e che rischia di compromettere anche il cammino dei giallorossi in questa stagione. L’argentino si sa, ha parecchi estimatori sia in Italia che all’estero, ed una mancata qualificazione in Champions potrebbe portare le strade del calciatore e della società a dividersi.

L’Atletico Madrid del Cholo Simeone è una delle principali pretendenti l’attaccante. I Colchoneros potrebbero portarlo a Madrid grazie ad una clausola di 12 milioni valida per le squadre estere, una cifra irrisoria per una società ben messa dal punto di vista economico, che però potrebbe pensare alla via dello scambio.

Tra gli esuberi dell’Atletico figura un certo Alvaro Morata, inseguito anche dalla Juventus, che potrebbe rientrare come contropartita nell’affare Dybala. La Roma molto probabilmente in estate cederà Tammy Abraham per prendere un altro attaccante, questo a Madrid lo sanno e stanno provando ad ingolosire Pinto proponendo lo spagnolo come contropartita in una trattativa che appare comunque difficilissima, soprattutto perché la Roma non vorrà privarsi tanto facilmente di un giocatore chiave come l’argentino.