Ultimatum a Inzaghi e addio Mourinho: intreccio da capogiro per Roma e Inter

Calciomercato, panchine bollenti in Serie A e maxi intreccio tra Roma e Inter. C’è l’ultimatum a Inzaghi che coinvolge anche il futuro di José Mourinho.

La Serie A è tornata in campo per il ventottesimo turno in calendario. Archiviata l’ultima sosta per le Nazionali della stagione le squadre di club si lanciano nella volata finale tra campionato ed Europa. La Roma tornerà in campo tra poche ore, per affrontare allo stadio Olimpico la Sampdoria di Dejan Stankovic. Nella giornata di ieri è arrivata invece la sconfitta per l’Inter, superata a San Siro di misura dalla Fiorentina. Per Simone Inzaghi si tratta della terza sconfitta consecutiva in campionato, e sul suo futuro c’è l’ultimatum che coinvolge anche José Mourinho.

La ventottesima giornata di Serie A ha visto l’Inter di Inzaghi cadere in casa contro la Fiorentina. Ora la squadra nerazzurra è ferma a quota 50 punti e la Roma ha la possibilità di agganciarla in classifica in caso di vittoria contro la Sampdoria. In attesa del ritorno in campo della squadra giallorossa, alle ore 18 contro la squadra blucerchiata allo stadio Olimpico, c’è un intreccio da capogiro che coinvolge le due panchine in Serie A. Il club nerazzurro avrebbe fissato un ultimatum a mister Inzaghi, ed in caso d’addio verrebbe coinvolto anche il futuro di José Mourinho in casa Roma.

Calciomercato Roma e Inter, Inzaghi in bilico e futuro di Mourinho decisivo: duello per De Zerbi

A tracciare la rotta dell’Inter ci ha pensato la ‘Gazzetta dello Sport’ che sottolinea come Simone Inzaghi sia ad un passo dall’esonero. La società nerazzurra avrebbe avanzato un ultimatum all’ex Lazio, già la sfida europea contro il Benfica potrebbe essere decisiva nell’immediato per le sorti di Inzaghi.

In caso di sconfitta in Champions League la società guidata da Marotta potrebbe sollevare immediatamente il tecnico piacentino. Come traghettatore viene indicato l’ex Roma, Christian Chivu, attualmente alla guida della Primavera nerazzurra. Ma il quotidiano sportivo si spinge più avanti, indicando tre nomi per il post-Inzaghi in vista della nuova stagione dell’Inter. Uno è Thiago Motta, che molto bene sta facendo al Bologna. Il secondo Antonio Conte, da poco separato dal Tottenham ed accostato anche ai giallorossi. Infine Roberto De Zerbi, in vetrina in Premier col Brighton. Quest’ultimo viene indicato anche come prima scelta in casa Roma in caso d’addio a José Mourinho.