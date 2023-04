Pochettino al posto di Mourinho: il presidente ha detto sì

Calciomercato, panchine bollenti e nuovo ribaltone in vista. C’è il sì del presidente all’incarico per Mauricio Pochettino. L’argentino scalza José Mourinho.

Intreccio da capogiro che coinvolge le panchine di mezza Europa in ottica calciomercato estivo. C’è il sì della presidenza che sembra pronta ad affidare l’incarico a Mauricio Pochettino, la candidatura del tecnico argentino ha un effetto domino diretto anche sul futuro di José Mourinho. Ecco come cambiano le sorti dei due tecnici, il presidente sembra aver rotto gli indugi e scelto l’allenatore argentino per il futuro.

Vigilia di campionato in casa Roma, domani pomeriggio la squadra giallorossa tornerà in campo allo stadio Olimpico. In panchina tornerà José Mourinho dopo le due giornate di squalifica per il litigio con Serra in casa della Cremonese. La squadra giallorossa è attesa da un mese decisivo, dalla sfida alla Sampdoria domani fino allo scontro diretto con il Milan a fine aprile dipenderà buona parte del bilancio stagionale della Roma di Mourinho. Nel frattempo dalla Spagna rilanciano un possibile ribaltone tecnico in casa Real Madrid.

Ancelotti – Mourinho, intreccio bollente in panchina: il Real ha scelto Pochettino

Non è un segreto che Carlo Ancelotti potrebbe lasciare il Real a fine stagione. Lo stesso tecnico italiano ha parlato del proprio futuro nelle scorse ore, e delle sirene del Brasile alla finestra: “Mi vogliono ed è una prospettiva che mi entusiasma. ma per ora ho un contratto e voglio continuare qui. Poi, nessuno conosce il futuro.”

Carlo Ancelotti esce allo scoperto sul proprio futuro e dalla Spagna rilanciano la pista Pochettino per la panchina dei Blancos. Secondo il portale Tycsports.com, sarebbe proprio l’argentino la prima scelta del club guidato da Florentino Perez. Il Real Madrid era stato accostato anche a José Mourinho, ma il tecnico portoghese non ha intenzione di lasciare la Roma prima della scadenza del proprio contratto nella prossima estate. Il ribaltone che porterebbe Mauricio Pochettino sulla panchina del Real Madrid sembra servito, tutto dipende dal futuro di Carlo Ancelotti che sembra sempre più vicino all’esperienza da CT del Brasile come erede di Tite.