Voti Roma-Sampdoria 3-0, finalmente Wijnaldum: Matic per vincere

Voti Roma-Sampdoria, finalmente Wijnaldum: gol e rigore procurato per il centrocampista olandese. Ma c’è un’altra bocciatura

Forse è stata più complicata del previsto. E, senza dubbio, nell’economia della gara è pesata l’espulsione di Murillo arrivata pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo. Ci ha pensato Wijnaldum, con l’inserimento perfetto, a spaccare il match contro la Sampdoria e a regalare, alla Roma, tre punti pesantissimi per la corsa alla prossima Champions League.

E’ sicuramente il centrocampista olandese il migliore in campo. Non solo per la rete – ci era andato vicino nel primo tempo centrando il palo – ma anche per quello che è riuscito a fare in mezzo al campo durante il match. Insomma, si sono visti sprazzi di vero Gini dopo l’infortunio dello scorso agosto che ormai, fortunatamente, è stato messo alle spalle.

Voti Roma-Sampdoria, altra bocciatura per Abraham

Il bocciato è di nuovo Abraham. L’attaccante inglese ha cercato nel primo tempo di mettersi al servizio della squadra. Ma presto è finito sul taccuino del direttore di gara e la sua partita è stata condizionata. Tant’è che dopo la rete del vantaggio Mourinho ha deciso di levarlo immediatamente dal campo per inserire Belotti. La Roma, dopo il gol, ha cercato la rete per mettere il lucchetto al match. E il più vicino ci è andato Dybala: mancino bellissimo, di rara potenza, di un niente fuori. Poi Paulo dal dischetto ha trovato il decimo gol in campionato.

Buona anche la prova di Llorente: concentrato, attento, deciso. Bene. Mourinho da qui alla fine della stagione potrà contare decisamente su di lui. Questa è la riposta del giocatore a chi vedeva una Roma in emergenza dietro. Sì, la Roma era in emergenza, ma ha trovato un difensore affidabile da poter schierare senza problemi.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 6; Zalewski 6,5 (87′ Celik sv), Smalling 6,5, Llorente 7, Spinazzola 6,5, Matic 8, Wijnaldum 8, Dybala 6, Pellegrini 6,5 (80′ Solbakken sv), El Shaarawy 7, Abraham 5,5 (58′ Belotti 6).

Rete: 57′ Wijnaldum. 89′ Dybala (rig.); 93′ El Shaarawy.

Note: Espulso Murillo al 52′ per doppia ammonizione. Ammoniti: Abraham, Spinazola, Zanoli, Smalling, Paoletti, Winks.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A

Napoli 71, Lazio 55, Inter 50, Roma 50, Milan 48, Atalanta 48, Juventus 44, Bologna 40, Fiorentina 40, Udinese 38, Torino 37, Sassuolo 36, Monza 34, Empoli 28, Salernitana 28, Lecce 27, Spezia 25, Verona 19, Sampdoria 15, Cremonese 13.