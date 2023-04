Calciomercato Roma, bomba Bergomi: “Mourinho nuovo allenatore dell’Inter”

Calciomercato Roma, Bergomi sgancia la bomba sul futuro dello Special One: “Mourinho nuovo allenatore dell’Inter”

Sin dal suo arrivo sulla panchina della Roma José Mourinho è stato uno degli uomini più chiacchierati del panorama calcistico italiano. Il suo ritorno in Italia era stato accolto con molto entusiasmo dai tifosi giallorossi, che da anni sognavano un allenatore del suo spessore, ma il portoghese in Italia aveva anche molti critici.

Ci fu un certo scetticismo riguardo la possibilità che potesse far bene alla Roma, soprattutto vista la precedente parentesi al Tottenham, unica squadra nella quale non è riuscito nell’impresa di sollevare un trofeo. Con la Roma si era parlato di un progetto triennale, nel quale il club sarebbe dovuto crescere prima di riuscire a centrare quell’obbiettivo.

Tuttavia così non è stato, infatti Mourinho è riuscito a conquistare un trofeo alla prima stagione in giallorosso, quando nella notte di Tirana ha alzato al cielo la coppa della Conference League. La Roma però, come la maggior parte dei club in Italia, non si trova in buone acque dal punto di vista economico, e difficilmente potrà operare sul mercato senza prima cedere e si pensava che questo potesse essere un problema per il tecnico.

Sembravano essere arrivate rassicurazioni al riguardo, tuttavia è Bergomi stesso a sganciare la bomba riguardo il futuro dell’allenatore: “Mourinho nuovo allenatore dell’Inter”

José Mourinho puoi amarlo oppure odiarlo, non ci sono vie di mezzo, ma chi ha avuto la fortuna di averlo come allenatore non può che amare il suo modo di essere, la sua fame incessante di vittorie e quel carattere che lo hanno reso uno dei migliori allenatori non solo in Italia, ma anche nel mondo.

I tifosi neroazzurri lo sanno bene, dopotutto non può che aver lasciato un bel ricordo a Milano, grazie ovviamente alla conquista dello storico triplete del 2010. La situazione ad oggi in casa Inter non è delle migliori, ed il futuro di Simone Inzaghi è in bilico. Dopo le 10 sconfitte stagionali infatti i tifosi chiedono un nuovo allenatore, ma soprattutto con una mentalità vincente a differenza dell’ex Lazio.

Sui social i tifosi già pensano al prossimo allenatore, soprattutto il noto supporter neroazzurro Fabio Bergomi, che su Twitter ha voluto dire la sua al riguardo:

Un grandissimo amico e giornalista mi conferma che l’#inter abbia già scelto l’allenatore nuovo.

E che #antonioconte ha detto no.

Chi sarà? Io AD OGGI dico Mourinho.

Mentre per quest’anno se #inzaghi fa ancora passi falsi la squadra passa a #chivu. — Fabio Bergomi (@bergomifabio) April 3, 2023

Al momento non risultano contatti tra il portoghese ed il suo ex club, l'unica certezza però pare essere che le strade di Inzaghi e dell'Inter siano dunque destinate a separarsi.