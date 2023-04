Calciomercato Roma, bomber in bianconero: ha già deciso

Calciomercato Roma, pressing bianconero per il bomber del momento. Il giocatore ha già deciso, ecco cosa sta succedendo.

Il nuovo bomber dell’Italia è stato certamente al centro di discussioni e confronti nelle ultime settimane, alla luce di una poco attesa convocazione da parte di Mancini nonché della consequenziale nascita di posizioni legate alla ‘politica’ sui giocatori oriundi nella nostra Nazionale. A ciò si sono aggiunte anche delle esternazioni in grado di far nascere ulteriori rumors, a partire da quelle di Pinamonti circa la non del tutto condivisa scelta del CT di puntare sull’attaccante del Tigre.

Come in ogni discorso calcistico, però, le parole lasciano spesso spazio a ciò che più conta: i fatti. Questi ultimi ci permettono di asserire che il rendimento di Retegui in due partite con la Nazionale ha certamente lasciato felici indicazioni nonché un sentimento di speranza, soprattutto alla luce delle ormai storiche difficoltà della squadra di Mancini nel trovare un vero e proprio bomber su cui fare affidamento. Credere di averlo trovato potrebbe essere a questo punto prematuro ma le grandi prestazioni di Retegui in Argentina, unitamente a quanto fatto vedere contro Inghilterra e Malta lasciano ben sperare.

Calciomercato Roma, Retegui vuole aspettare l’Inter: pressing bianconero in Bundes

Certo, non possono bastare i due gol per credere di aver trovato la soluzione al problema della prolificità offensiva. Al contempo, ancor più grave sarebbe assegnare a Retegui responsabilità legate a difficoltà e problematiche di una Nazionale che sa bene di dover lavorare su tanti aspetti. Intanto, in una fase molto vivida della sua carriera, pressioni e responsabilità potrebbero essere acuite anche dal calciomercato.

Segnalato qualche anno fa da Francesco Totti, Mateo Retegui è finito nel mirino di plurime realtà del nostro campionato e, più in generale, di un continente europeo che ha messo gli occhi su di lui grazie a qualità e giovane età. La Roma è certamente tra le coinvolte in questo discorso, abbracciante anche altri top team di Serie A e, stando a quanto raccolto da Sky Sport DE, l’Eintracht Francoforte.

Anche i bianconeri di Germania sarebbero infatti sulle tracce di Retegui, per il quale si sarebbe verificato un aumento del pressing per cercare di convincerlo a scegliere la Germania come prossima destinazione calcistica. Il giocatore, secondo Gianluca Di Marzio, preferirebbe attualmente l’Inter, club al quale ha dato la sua priorità ma al momento impelagato in questioni di varia natura che obbligano la dirigenza a congelare momentaneamente i discorsi su Retegui.

Da capire se la posizione dell’attaccante, col passare del tempo, possa cambiare e avvicinarsi al club tedesco. Senza ovviamente dimenticare anche delle possibili ingerenze in Serie A di cui già ricordato.