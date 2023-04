Calciomercato Roma, conferma Wijnaldum: Pinto cala il doppio jolly

Calciomercato Roma, arrivano importantissime conferme riguardo il futuro di Gini Wijnaldum in giallorosso: Pinto cala il doppio jolly

Era stato accolto a Roma con grande entusiasmo, ma purtroppo la stagione di Gini Wijnaldum è al momento molto difficile da valutare. Ovviamente si deve parlare per quello che si è visto sul campo, ed effettivamente sul campo non si è visto molto, soprattutto a causa del brutto infortunio che lo ha tenuto fermo ai box.

L’olandese infatti è stato a lungo lontano dal campo, l’intervento di Felix in allenamento, e la conseguente frattura della tibia destra hanno condizionato il giudizio su di lui. Non era facile rientrare da un infortunio così, e soprattutto all’inizio il centrocampista aveva faticato e non poco a rientrare nei ritmi di gioco, ma qualcosa sta cambiando.

Nelle ultime settimane Wijnaldum è uno dei titolari inamovibili di questa rosa, e lui sta ripagando la fiducia con una serie di buone prestazioni, condite anche da due gol consecutivi in campionato. Pinto sembrerebbe dunque intenzionato a riscattarlo dal Psg, ed è pronto a calare il doppio jolly per arrivare all’obbiettivo.

Calciomercato Roma, Wijnaldum vicino alla conferma: Pinto cala il doppio jolly

In estate Gini Wijnaldum era arrivato alla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore era arrivato a Parigi con grandi aspettative, che però sono state ampiamente deluse, ragion per cui la società parigina aveva deciso di cederlo, soprattutto visto l’altissimo ingaggio.

La somma che la società giallorossa dovrà versare nelle casse del Psg è di 8 milioni di euro, tuttavia i paletti imposti dal Fair Play Finanziario potrebbero portare la Roma a cercare uno sconto sulla clausola. Tiago Pinto – come riportato da “Calciomercato.it” – vuole fare leva sul fatto che il centrocampista sarebbe comunque un esubero a Parigi, che nel caso poi non riuscisse a piazzarlo si ritroverebbe con un altro ingaggio pesante in rosa, ma soprattutto il gm giallorosso vuole provare a fare pesare sulla trattativa il lungo infortunio che ha dovuto patire l’olandese, che ha saltato metà stagione.

Queste saranno le due armi per convincere il Paris a lasciar partire il giocatore, nel frattempo la società sta discutendo il rinnovo con il suo entourage, si pensa che l’attuale ingaggio possa essere abbassato, ma spalmato su 3 anni in modo tale che possa essere ammortizzato a bilancio.