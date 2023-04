Calciomercato Roma, doppio segnale Pinto: tempo scaduto

Calciomercato Roma, doppio segnale per Pinto dopo la gara di ieri contro la Sampdoria. Il tempo è scaduto. Ma c’è una bella notizia

Il doppio segnale è stato mandato. Il doppio segnale lo hanno mandato direttamente i calciatori in campo. Da un lato uno che deve essere trattenuto a tutti i costi. Dall’altro uno che sembra avere fatto il suo tempo, anche se questa, probabilmente, non è la cosa giusta da dire.

Ma partiamo dalle notizie positive: finalmente ieri si è visto il vero Wijnaldum. E quanti rimpianti ci sono adesso tra i tifosi della Roma e in Mourinho che avrebbe potuto avere un giocatore decisivo sin dall’inizio della stagione? Una domanda che ha una risposta facile, tanti. Troppi. Ed è per questo che adesso Pinto deve fare di tutto per trattenerlo. Il problema, forse, non potrebbe essere con il Psg, che a quanto pare sarebbe pure disposto a cederlo, ma soprattutto per lo stipendio del calciatore che prende 7 milioni di euro netti all’anno. Una cifra che la Roma però farebbe bene ad investire, visto quello che è successo ieri. E che speriamo tutti possa succedere nelle prossime settimane.

Calciomercato Roma, futuro in bilico per Abraham

La notizia negativa invece riguarda Tammy Abraham. Che ha cercato di aiutare la squadra, ma che s’è preso un giallo troppo presto e che ha decisamente condizionato il suo match. Un giallo che non è stato preso bene dai tifosi giallorossi, che sui social hanno sentenziato che è arrivato il momento di ascoltare le offerte per il giocatore.

Come sappiamo il Chelsea ha un diritto di recompra per 80 milioni di euro, ma i Blues quella cifra non la investiranno mai. Magari alla metà di quei soldi Pinto potrebbe chiudere la cessione, ma bisogna vedere chi busserà alle porte della Roma per l’inglese. “Abbiamo capito che l’anno scorso è stato un anno particolare” ha commentato qualcuno, parlando dell’annata dell’inglese. E forse qualcuno ha ragione. Anche Mou, forse se n’è accorto, tant’è che adesso Abraham è sempre in ballottaggio con Belotti. Qualcosa la prossima estate succederà di sicuro.