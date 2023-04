Calciomercato Roma, esubero troppo caro: Pinto aspetta i saldi

Calciomercato Roma, Pinto al lavoro per la sessione estiva di calciomercato, l’obiettivo numero uno sarà lui, ma bisogna limare il prezzo

L’altalenante stagione giallorossa potrebbe essere in ripresa, dopo le pesanti sconfitte rimediate contro Sassuolo e Lazio gli uomini di Mourinho ritrovano la vittoria contro una Sampdoria sempre più in crisi. I blucerchiati erano messi bene in campo e sembravano poter reggere botta contro le incursioni romaniste, ma poi qualcosa è cambiato.

Il doppio giallo, e conseguente espulsione, dell’ex interista Murillo ha cambiato l’inerzia della gara, favorendo le accelerazioni di Spinazzola e Dybala, che sono riusciti ad impensierire spesso la retroguardia avversaria. Dopo l’1-0 la gara è rimasta comunque bloccata, con la Roma che solo nel finale ha trovato i due gol che hanno blindato definitivamente il risultato.

Grandi protagonisti della gara sono stati Gini Wijnaldum e Paulo Dybala. L’olandese ha trovato la sua seconda rete consecutiva in campionato, ma soprattutto ha tempi di inserimento perfetti che gli consentono di essere sempre al posto giusto in fase offensiva.

L’argentino è ormai da tempo invece il faro che illumina la manovra giallorossa, e per l’ennesima volta ha sfoderato una prestazione da vero leader, che fanno ben sperare per il futuro. Proprio per il futuro è al lavoro Tiago Pinto, che ha già individuato il primo nome per il mercato estivo.

Calciomercato Roma, l’esubero costa troppo e Tiago Pinto aspetta lo sconto

Gli acquisti fatti da Tiago Pinto e Mourinho in estate si stanno finalmente rivelando determinanti. Matic, fortemente voluto dall’allenatore che lo ha avuto con se anche nelle sue esperienze al Chelsea e al Manchester United, è il vero perno del centrocampo, Wijnaldum invece finalmente sta tornando ai suoi massimi livelli, nella speranza di convincere la società a puntare ancora su di lui, mentre invece Dybala arriva per la settima volta a quota 10 gol e 5 assist in campionato, risultato riuscito a pochi in Serie A.

In mezzo a questi mostri sacri però c’è un altro calciatore che piano piano sta lasciando il segno, stiamo parlando di Diego LLorente, difensore centrale arrivato a gennaio dal Leeds. Sin dalla sua prima apparizione ha dimostrato una grande sicurezza, ma soprattutto lo spagnolo sbaglia poco in fase di marcatura e concede pochissimo agli avversari.

Queste qualità sono state notate anche da Mourinho e da Pinto, che hanno deciso di puntare ancora su di lui per la prossima stagione. A rendere complicata la trattativa però è l’alto riscatto richiesto dal Leeds, circa 18 milioni di euro, cifra che la Roma attualmente non può permettersi, soprattutto per un giocatore che rischia comunque di rimanere fuori dagli 11 titolari.

Tiago Pinto tuttavia sa che il giocatore ormai ha chiuso il suo ciclo al Leeds, e molto probabilmente in estate proverà una nuova offerta per cercare di convincere gli inglesi, nella speranza che non ci siano troppe squadre interessate. L’ideale sarebbe di chiudere sotto i 15 milioni di euro, possibilmente riuscendo ad inserire anche una contropartita nell’affare in modo tale da limare ulteriormente la parte cash.