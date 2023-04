Calciomercato Roma, futuro incerto: doppio intreccio con la Juventus

Calciomercato Roma, porte girevoli e futuro incerto. Doppio intreccio con la Juventus che punta anche gli obiettivi di Pinto

Le porte potrebbero essere più girevoli del previsto. E non solo in casa Roma ci si interroga sul futuro. Ma anche in casa Juventus si faranno delle valutazioni sull’ex giallorosso Szczesny, in scadenza di contratto nel 2024 – così come Rui Patricio – che potrebbe lasciare i bianconeri già alla fine di questa stagione.

E l’intreccio in questo caso è doppio con la Roma. Sì, perché anche i giallorossi vedendo età e durata del contratto di Rui Patricio, si stanno guardando intorno da un poco di tempo. E nel mirino, Pinto, ha messo due estremi difensori che, questa mattina TuttoSport, mette anche in orbita bianconera.

Calciomercato Roma, intreccio doppio con la Juventus

Il quotidiano torinese svela che i bianconeri, come prima opzione, stanno pensando a Carnesecchi, portiere della Cremonese ma di proprietà dell’Atalanta, che anche i giallorossi hanno messo sotto la propria lente d’ingrandimento. Ma sappiamo benissimo che Pinto, così come vi abbiamo raccontato nel corso di questi ultimi mesi, come priorità ha la pista che porta direttamente a Vicario.

Il portiere dell’Empoli sta disputando una stagione enorme, una di quelle che sono difficile da ripetere per continuità e qualità. Ed è per questo che è entrato nel mirino di diversi top club, anche quello giallorosso. Nel merito della questione, inoltre, ieri, ha parlato anche il direttore sportivo della società toscana che ha confermato che fino ad oggi delle offerte non ne sono arrivate ma che ovviamente, ed è evidente, ne arriveranno nei prossimi mesi. La Roma è in corsa per il giocatore anche se c’è da capire come la società si muoverà per Rui Patricio con una sensazione netta: qualora Mourinho dovesse rimanere anche il prossimo anno sulla panchina giallorossa, allora il futuro per il portiere portoghese sembra quasi blindato.