Erede Potter al Chelsea, indizio in quota su Mourinho

Erede Potter al Chelsea: ieri i Blues hanno deciso di esonerare l’ex Brighton. E per il futuro spunta anche Mourinho

Non era una notizia nell’aria. Forse era immaginabile, ma soprattutto per la fine della stagione. Ma non adesso, con un quarto di finale di Champions League da giocare e soprattutto dopo avere già cacciato Tuchel all’inizio della stagione. Eppure il Chelsea ieri sera ha deciso di dare il benservito a Potter.

Troppo pesante da digerire la sconfitta contro l’Aston Villa in Premier League. E allora per fare una scossa ad un gruppo che deve cercare di arrivare in fondo alla massima competizione europea, meglio cambiare. Per adesso la scelta del successore è stata ad interim. Ma per il futuro, secondo quanto riportato da BetFair, c’è anche José Mourinho come possibile erede.

Erede Potter al Chelsea, è Nagelsmann il favorito

Intanto c’è un favorito. Che è l’ex allenatore del Bayern Monaco Nagelsmann: anche lui ha avuto lo stesso identico destino di Potter, cacciato dai bavaresi una settimana e mezzo fa. Le quote lo indicano come quello che potrebbe essere l’erede, un tecnico giovane che può dare tanto al club.

Alle sue spalle si piazza Mauricio Pochettino: l’ex Tottenham e Psg è a spasso da un poco di tempo e viene accostato a tutti i grandi club che hanno delle difficoltà in panchina. E tra tutti c’è anche José Mourinho che non è davanti, c’è da dirlo, ma che è comunque in lizza secondo i bookmaker. Ieri, Mou, dopo la partita contro la Samp e soprattutto in conferenza stampa ha mandato un messaggio chiaro ai Friedkin che ieri erano presenti all’Olimpico: “Il calcio è calcio” ha detto, rispondendo ad una domanda sul fatto che lui ha ancora un altro anno di contratto e collegandosi all’articolo del Corriere dello Sport che diceva che lui avrebbe deciso di rimanere. Di certo non c’è nulla quindi.