Roma, tifosi in apprensione: i bookmaker fanno fuori Mourinho

Tifosi giallorossi in ansia per la notizia che riguarda da vicino José Mourinho. Secondo i bookmaker le probabilità sono sempre più alte.

Ennesimo tassello fondamentale nella stagione romanista, che nella serata di ieri è uscita vittoriosa dalla partita contro la Samp. Poteva sembrare una gara semplice, ma solo sulla carta, il campo infatti, soprattutto nel primo tempo, ha sottolineato ancora una volta alcuni problemi della formazione giallorossa, incapace di concretizzare le occasioni create.

La formazione blucerchiata dal canto suo ha saputo tenere botta, attraverso una solida fase difensiva, fino però all’episodio che ha cambiato la gara. Stiamo parlando ovviamente dell’espulsione del difensore ex Inter Murillo, che all’inizio della ripresa ha portato a casa il secondo giallo, con la conseguente espulsione che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco.

Da li in poi la gara è stata in discesa per gli uomini di Mourinho, che hanno trovato agevolmente il gol del vantaggio, anche se il gol del 2-0 che ha chiuso definitivamente i giochi è arrivato solo nella parte finale della gara. Nonostante la vittoria però i bookmaker mettono in ansia i tifosi giallorossi, le quote infatti parlano chiaro.

Roma, cresce l’ansia tra i tifosi: i bookmaker fanno fuori Mourinho

Sebbene la vittoria sulla Samp abbia tenuto la Roma aggrappata al treno Champions non si possono non evidenziare le difficoltà riscontrate nell’ultimo mese. La vittoria sulla Juventus, seguita poi da quella contro la Real Sociedad in Europa League, aveva alzato il morale in vista della sosta, tuttavia le sconfitte arrivate contro Sassuolo, Cremonese e Lazio hanno compromesso e non poco il futuro della squadra di Mourinho.

Secondo i bookmaker infatti la Roma non riuscirebbe a rientrare nelle prime quattro. Se andiamo ad analizzare le quote dei principali siti di scommesse online i giallorossi hanno una quota di gran lunga superiore rispetto agli avversari. Dopo la vittoria con il Monza la Lazio ha preso il largo, con una quota che è scesa da 1,38 a 1,27, mentre salgono le quotazioni del Milan, favoriti rispetto ai cugini dell’Inter, rispettivamente pagate 1,40 e 1,50 volte la posta.

La conquista del posto Champions da parte degli uomini di Mourinho viene pagata invece 1,77 volte la posta, cifra di decisamente più alta rispetto ai rivali della Lazio, peggio solo l’Atalanta, che dista due punti dalla quarta posizione che ha una quota di 3,35.

La Champions potrebbe essere un fattore fondamentale nel piano di crescita che i Friedkin hanno in mente per la società, e la mancata qualificazione rischia di ritardare di un ulteriore anno tale processo. Ecco perché è necessaria una netta inversione di marcia per cercare di portare a casa l’obbiettivo. Anche perché senza Champions League per un motivo o per un altro le strade della Roma e di Mourinho potrebbero separarsi.