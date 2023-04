Brivido romanista per la firma: “Incontro con Ancelotti a Madrid”

Effetto domino in panchina e addio Ancelotti: il Brasile fa sul serio. Ex Roma decisivo, c’è l’annuncio: “Lo stanno aspettando”.

La bella e convincente vittoria contro la Sampdoria ha certamente rappresentato una buona ripresa del campionato, chiosato due settimane fa con la sconfitta contro la Lazio e, più in generale, da un andamento tutt’altro che positivo e in grado di approfittare dei passi falsi delle competitors per agguantare con veemenza quella posizione Champions a pochissima distanza ma ancora lungi dal rappresentare una sicura conquista per gli uomini di Mourinho.

Fondamentale il proseguire sulla strada catalizzata due giorni fa, cercando di restare concentrati sul presente ed evitando distrazioni su un futuro ad ampia gittata che non poche novità potrebbe apportare in casa Roma e non solo. Le novità destinate ad abbracciare il mondo giallorosso sono certamente numerose e potrebbero passare, oltre che dai piazzamenti finali in campionato, anche dalla posizione di un allenatore che per nome, fama e importanza rappresenterà sempre uno dei maggiormente corteggiati e ricercati a livello europeo.

Roma, Ancelotti al Brasile dopo l’addio al Real: Falcao decisivo

Questo a maggior ragione se si tiene in considerazione quel walzer di panchine di cui più volte detto e che una forte ingerenza potrebbe avere all’ombra de Colosseo, così come in tante altre piazze. Restando in Serie A, Roma a parte, va capito anche il futuro di Inzaghi e degli allenatori di altri big di Italia, destinati ad oscillare anche in base a destini societari e sportivi che saranno delineati nelle prossime settimane.

Dopo l’esonero di Conte, in grado di generare attenzioni forti anche in Italia, l’altra grande novità potrebbe essere quella relativa a Carlo Ancelotti, in scadenza contrattuale con il Real Madrid e, come da lui stesso ammesso, corteggiato dal Brasile. La nazionale verdeoro vede in ‘Carletto’ la soluzione giusta per stimolare un percorso di rinascita dopo il non felicissimo Mondiale in Qatar. Su tale scenario, Giuseppe Falcao, figlio dello storico ex Roma Paulo Roberto, si è espresso con chiarezza ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it.

“Da quanto so, c’è il rischio di un amarcord importante, ricreando un duo Ancelotti-Falcao. Ancelotti in questo momento ha preso del tempo anche perché accettare di portare il Brasile al Mondiale significa tendenzialmente convergere verso il finale di carriera: riprendere un club di prima fascia dopo circa quattro anni diventa complicato”.

“Tra mio padre e Ancelotti c’è stata anche una sorta di incontro a Madrid. Non a caso, dopo il Mondiale tutte le squadre hanno trovato un CT. Tutte tranne il Brasile, che aspetta Carletto. Non so quanto possano aspettare, prima o poi dovranno scegliere: ora come ora Ancelotti è ancora concentrato sul Real. Il principale sponsor è mio padre che fa il dg del Santos in questo momento. Gli farebbe un po’ da ombrello in una realtà totalmente nuova per Ancelotti e nella quale non è semplice calarsi. Si tratterebbe di una scelta di vita e c’è comunque l’ambizione per il Brasile di vincere il Mondiale dopo un po’ di anni che fa fatica”.