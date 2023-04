Calciomercato Roma, clamoroso Aouar: la chiave che fa saltare il banco

Calciomercato Roma, il futuro di Aouar è ancora un rebus tutto da sciogliere: doppia chance per l’algerino, che avrebbe già espresso la sua preferenza.

In occasione della sfida con la Sampdoria un ruolo determinante nell’economia della manovra della Roma è stato sicuramente il centrocampo. Matic e Wijnaldum hanno letteralmente dettato legge, facendo il bello e il cattivo tempo, risultando decisivi anche ai fini del risultato: l’olandese, infatti, ha avuto il merito di sbloccare l’incontro capitalizzando un suggerimento illuminante di Matic, ma non solo.

Nel corso delle ultime settimane, però, Pinto sta continuando a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni intriganti con cui rimpolpare la propria mediana. Sono diversi i nomi accostati direttamente od indirettamente alla Roma. Tra questi impossibile non menzionare il profilo di Aouar, legato al Lione da un contratto in scadenza nel 2023 che non sarà rinnovato.

Calciomercato Roma, testa a testa United-Betis per Aouar: Champions decisiva

Da tempo in orbita Serie A, il play algerino ha calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa. Roma e Milan continuano a monitorare con interesse l’evolvere della situazione, anche se né i rossoneri né i giallorossi per il momento hanno affondato il colpo.

Importanti indiscrezioni trapelano a tal fine dalla Spagna. Secondo quanto evidenziato da El Chiringuito, infatti, nelle ultime ore il Manchester United – che aveva già provato a mettere le mani su Aouar nel corso della scorsa campagna acquisti invernale – avrebbe riannodato i fili del discorso con l’entourage del calciatore e sarebbe pronto a far saltare il banco con un’offerta a stretto giro di posta.

Il centrocampista del Lione, però, avrebbe messo in cima alla lista delle sue priorità l’approdo al Real Betis, club da tempo sulle sue tracce. Tuttavia il discorso Champions potrebbe far pendere l’ago della bilancia a favore dello United. Una delle richieste di Aouar, infatti, sarebbe quella di approdare in un club che disputi la prossima edizione della massima competizione continentale. Stando così le cose, nel caso in cui lo United dovesse riuscire a trovare l’accordo economico con l’algerino, i Red Devils balzerebbero inevitabilmente al primo posto nella corsa al calciatore. Staremo a vedere cosa succederà.