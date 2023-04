Calciomercato Roma, colpaccio Firmino: torna l’effetto Mourinho

Calciomercato Roma, ancora una volta il fattore Mourinho decisivo ma questa volta nella trattativa per portare Firmino nella capitale

Sin dal suo arrivo alla Roma José Mourinho ha provato in tutti i modi a cambiare la mentalità di questa società, ed in parte non si può negare che ci sia riuscito. Non è un caso che sia stato proprio lui a riportare un trofeo nella capitale dopo ben 14 anni dall’ultima volta, nonché primo trofeo europeo della storia per i giallorossi.

La vittoria della Conference nella notte di Tirana ha finalmente spezzato quella maledizione che durava ormai dal 2008, ed i tifosi adesso sperano di poter ripetere quanto di buono fatto lo scorso anno. Anche in chiave mercato lo Special One è stato determinante, soprattutto grazie alle sue continue richieste alla società.

Pare sia stato proprio lui a convincere Dybala e Wijnaldum a sposare la causa giallorossa, tanto che l’argentino ha dichiarato di voler essere allenato dal portoghese anche nella prossima stagione. Ancora una volta è lui dunque a metterci la mano, questa volta nella trattativa che potrebbe portare l’ex Liverpool Bobby Firmino a Roma, sponda giallorossa.

Calciomercato Roma, l’effetto Mourinho sul grande colpo Firmino

La Roma, così come la maggior parte delle società italiane, non è in un buon momento a livello economico, ecco perché sondare il mercato degli svincolati potrebbe essere una valida alternativa in chiave mercato, soprattutto visti i tanti giocatori che si libereranno dai loro club in estate.

Uno in particolare ha attirato molta attenzione dalle parti di Trigoria, stiamo parlano di Bobby Firmino, attaccante ormai ex Liverpool, che sarà uno dei prezzi pregiati del mercato estivo. A parlare dell’interessamento della Roma per il brasiliano è il portale Football Insider, che svela come Mourinho possa essere la chiave per chiudere l’affare.

L’ex calciatore e opinionista Frank McAvennie ha parlato a Football Insider dell’eventualità di questo trasferimento: “ Alcuni tocchi e colpi di Firmino sono incredibili. Lo guardo e penso ‘wow, come ha visto quel giocatore muoversi lì?’ Perché mai non accetterebbe una squadra come la Roma? Andrebbe da uno dei migliori allenatori al mondo”.