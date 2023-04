Calciomercato Roma, la Juventus “copia” Pinto: tris a centrocampo

Calciomercato Roma, la Juventus fa sul serio e torna sulle “tracce” di Pinto, tris di nomi per gli acquisti a centrocampo

La stagione della Juventus è probabilmente una delle più incredibili che si siano mai viste. La squadra di Max Allegri ad inizio campionato si giocava lo scudetto con il Napoli, ma poi purtroppo per loro la giustizia sportiva ha deciso di sanzionare la società con ben quindici punti di penalità in campionato.

Il contraccolpo psicologico di questa penalità si è visto anche sul campo, infatti la Juve a ridosso della penalizzazione perse addirittura la partita casalinga con il Monza, avvicinandosi pericolosamente alla zona retrocessione, ma poi qualcosa è cambiato.

Riuscendo a mettere insieme un bel filotto di vittorie consecutive i bianconeri sono riusciti a riaffacciarsi non solo verso l’Europa, ma addirittura verso la Champions League, che ormai dista pochissimi punti. L’inerzia del campionato ha comunque favorito la loro grande rimonta, basti pensare all’Inter di Simone Inzaghi, che nelle ultime 5 partite in Serie A è uscito sconfitto addirittura quattro volte.

Per Allegri questa stagione ha ancora molte incertezze, sia perché potrebbe conquistare comunque un posto Champions sul campo, ma anche per la possibile finale di Europa League, ma questi risultati potrebbero non bastare a confermarlo su quella panchina anche il prossimo anno, la Vecchia Signora infatti sta già pianificando la prossima stagione, che dovrà passare indubbiamente dal mercato.

Calciomercato Roma, Juventus a lezione da Pinto: pronti tre colpi a centrocampo

La sfida tra Roma e Juventus continua anche fuori dal campo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport infatti i bianconeri starebbero già pianificando la prossima stagione, soprattutto in chiave mercato, dove i dirigenti hanno già individuato alcuni nomi da seguire per la prossima finestra di calciomercato.

Nomi che Tiago Pinto conosce molto bene, visto che stiamo parlando di Frattesi, Aouar e Hjulmand. Il primo vorrebbe tornare a Trigoria, ma i rapporti con il Sassuolo non sono dei migliori dopo la trattativa saltata in estate.

Diverso è il discorso che riguarda Aouar. L’ormai ex Lione sta cercando di prendere tempo per fare la scelta migliore, molto dipenderà dalla Champions League, in quanto il giocatore ha espressamente chiarito la voglia di giocare la coppa dalle grandi orecchie il prossimo anno.

Hjulmand potrebbe essere il colpo meno dispendioso, ma conosce il campionato e sta facendo una buonissima stagione con il Lecce, tanto da aver attirato l’attenzione dei top club italiani. La sfida tra Roma e Juventus insomma non si limita a quella sul quarto posto, ma continuerà in estate anche in chiave mercato.