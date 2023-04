Calciomercato Roma, scout in azione: sfida all’Ajax per il centrale

Calciomercato Roma, gli scout sono già al lavoro per portare a Roma il centrale di difesa: il calciatore però è già seguito dall’Ajax

La Roma sta dimostrando in questa stagione un’ottima propensione alla fase difensiva, come dimostrano i tanti cleen sheet accumulati da Rui Patricio in Serie A, ma anche in Europa. I giallorossi sono una tra le migliori difese del campionato con 26 gol subiti, dietro a Lazio, Juventus e Napoli, ma la fase offensiva è calante.

Mancano i gol, soprattutto dai bomber, come dimostrano gli appena 6 gol di Tammy Abraham. Il Gallo Belotti non è da meno, anche se grazie alle sue doti di corsa e sacrificio compensa con il lavoro sporco la mancanza di reti. Fortunatamente Paulo Dybala ha le spalle larghe, ed è riuscito a caricarsi la squadra sulle spalle grazie a gol e giocate da fuoriclasse.

Nonostante i pochi gol subiti Mourinho e la società sono alla ricerca di un ulteriore difensore centrale, che possa garantire prestazioni migliori rispetto alle varie riserve della rosa, come ad esempio Marash Kumbulla, che quando chiamato in causa non ha sempre brillato, soprattutto nel match perso contro il Sassuolo. Tiago Pinto avrebbe già individuato il suo possibile erede, ma c’è da superare la concorrenze dell’Ajax

Calciomercato Roma, è sfida all’Ajax per il difensore centrale

Le varie prestazioni delle riserve hanno convinto Pinto e Mourinho a provare ad investire sulla difesa nella prossima finestra di calciomercato. A sganciare la bomba è il giornalista Flavio Maria Tassotti, che ha rilasciato la notizia tramite il suo profilo Twitter.

“Negli ultimi mesi tra i tanti giovani prospetti, che l’A.S. Roma ha monitorato, c’è anche Rav van den Berg dello Zwolle. Centrale di difesa classe 2004, il suo club lo valuta oltre due milioni. L’Ajax è molto interessato e potrebbe prenderlo già a giugno…”

Van Den Berg è uno dei migliori prospetti del campionato olandese, come dimostra l’interessamento dell’Ajax. Il prezzo del cartellino non è proibitivo, con poco più di due milioni infatti Pinto potrebbe riuscire ad assicurarsi il suo cartellino, ma l’interesse dei Lancieri potrebbe complicare i piani della società.