Doppio sprint sulla fascia: Roma-Juventus, l’assist è da capogiro

Calciomercato Roma, via vai in corsia: potrebbero materializzarsi nuovamente ke condizioni per un suo sbarco in Serie A.

Nel novero dei possibili innesti nella lista di Tiago Pinto, impossibile non menzionare l’evolvere della situazione legata alla corsia destra. Sebbene il clima di alta tensione che si era venuto a determinare attorno a Karsdorp sembri ormai essere un lontano ricordo, il possibile addio dell’olandese è un’opzione da continuare a monitorare con attenzione.

Pinto, però, non ha alcuna intenzione di fare sconti e valuta l’ex terzino destro destro del Feyenoord almeno 10 milioni di euro. I giallorossi, però, intendono imbastire (eventualmente) un’operazione a titolo definitivo, ed accettare al massimo un prestito con obbligo di riscatto. Discorsi al momento solo ipotetici anche perché non si segnalano movimenti importanti a stretto giro di posta. Ciò che non sorprende, però, è il fatto che alla Roma siano ritornati ad essere accostati con una certa insistenza diversi profili per la corsia destra.

Calciomercato Roma, intreccio con Dalot: le ultime dall’Inghilterra

Oltre a Fresneda, infatti, un discorso importante lo merito anche Diogo Dalot. Il terzino lusitano, infatti, per il quale lo United si è avvalso dell’opzione di rinnovo unilaterale, è ancora in contatto con i Red Devils per un nuovo prolungamento. La fumata bianca, però, non si è ancora materializzata in maniera definitiva. L’ex Milan, per il quale in passato anche il Real Madrid ha mosso passi concreti, ha messo il rinnovo con lo United in cima alla lista dei suoi desideri e tutto lascia presagire che, alla fine, l’intesa totale possa materializzarsi in tempi relativamente brevi.

Tuttavia occhio alle mosse del club inglese. Secondo quanto evidenziato da The Athletic, infatti, lo United avrebbe effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione Pavard, legato al Bayern Monaco da un contratto in scadenza nel 2024. Il terzino francese, che all’occorrenza può essere impiegato anche come centrale, fa gola anche all’Inter, con Marotta che da diverse settimane fiuta l’affare, alla ricerca dello spiraglio propizio.

Nelle ultime ore, però, lo United avrebbe riannodato i fili del discorso anche Frimpong, sempre per la corsia destra. Con Wan Bissaka in uscita, dunque, potrebbero essere due i nuovi innesti per rinforzare l’out di competenza di Dalot. Qualora andassero in porto le due operazioni, però, ad essere ridimensionata potrebbe essere proprio la titolarità di Dalot, che sarebbe inevitabilmente messa in discussione. Nuovo colpo di scena sul fronte Dalot? Ai posteri l’ardua sentenza.