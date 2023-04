Penalizzazione annullata, doccia gelata per la Juve

Confusione Inter e sentenza Juventus: arriva l’annuncio sulla penalizzazione e non solo. Non ci sono dubbi: “Adesso è impossibile”.

Tante le questioni che in questo momento stanno generando attesa e discussione nella nostra Serie A. In casa Roma ci sono certamente plurimi nodi da sciogliere e, in particolar modo, va capito il futuro di un José Mourinho la cui posizione non è stata ancora del tutto disambiguata. Questo lo scenario che attualmente sta generando le perplessità maggiori, seppur con la consapevolezza di dover restare concentrati su un presente dal quale potrebbero arrivare indicazioni di non poco conto anche per le valutazioni finali e gli apparecchiamenti per il prossimo campionato.

Restando sul qui e ora, va certamente segnalato come ad oggi ci siano tante incognite a livello europeo in termini di possibili cambi in panchine o incerte permanenza di determinati allenatori. Questo potrebbe comportare con ogni probabilità un importante walzer di panchine, propiziato dai già attuati cambiamenti in casa Tottenham, Chelsea e Bayern Monaco, in attesa di evoluzioni anche sul fronte Ancelotti-Real Madrid.

Penalizzazione Juventus e confusione Inzaghi: “Non è possibile fare previsioni”

La Roma, dal proprio canto, cerca osserva con silenziosa concretezza, in attesa di evoluzioni anche sul fronte sportivo, destinate a intrecciarsi anche con una delle vicende più calde del momento. Ci riferiamo chiaramente alla sentenza in casa Juventus, dalla quale potrebbero passare le sorti non solo del club bianconero ma anche delle diverse competitors per un piazzamento in Champions, consapevoli che la conferma o la revoca della penalizzazione potrebbe avere un certo impatto anche sul proprio futuro.

Su tale fronte, il giornalista Dario Pellegrini si è esposto con grande chiarezza ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it, toccando anche la situazione Inzaghi in casa Inter. Questi i punti salienti del suo intervento. Su Inzaghi e il vecchio rinnovo va detto che Marotta già quando era alla Juventus aveva il modus operandi di rinnovare i contratti anche di coloro su cui faceva non molto conto. Accadeva per strategie interne, soprattutto con calciatori: un esempio è Matuidi. Da quel che sento e leggo, se fossi un tifoso dell’Inter, risulterei infastidito dal vedere il tecnico non scattare dopo la giocata errata di Lukaku. Vedo un Inzaghi molto in confusione

“Secondo me è impossibile dare premonizioni o approcciare con troppo ottimismo la questione. Secondo un mio parere personale, la giustizia e il diritto sportivo hanno delle lacune. In queste lacune è difficile fare previsioni. È una giustizia che risente anche di dinamiche esterne. Non ho ottimismo e penso che tutti debbano stare con i piedi per terra, perché le dinamiche della giustizia sportiva sono singolari”.