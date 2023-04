Roma, c’è l’accordo con Liverpool e Bayern Monaco

Roma, notizia dell’ultima ora: la società avrebbe trovato già l’accordo con Bayern e Liverpool, ecco tutte le info al riguardo

La Roma continua il suo inseguimento al quarto posto, e lo ha fatto grazie anche ad un’ottima vittoria arrivata in casa contro la Sampdoria. Non era così scontata la vittoria, soprattutto per la pressione dovuta ai risultati delle altre pretendenti, come ad esempio l’Inter che ha perso in casa la sfida contro la Fiorentina.

I blucerchiati nel primo tempo hanno dimostrato di poter essere molto compatti in difesa, seppur con qualche difficoltà nel ripartire, ma la Roma è stata brava nel costringere l’avversario all’errore, come è avvenuto con il doppio giallo di Murillo che ha cambiato l’inerzia della gara.

Da li è poi arrivato il gol del vantaggio giallorosso, che ha concesso alla Roma di poter controllare e gestire la partita, anche se il gol che ha chiuso definitivamente i giochi è arrivato solo a tempo quasi scaduto.

Adesso però non è il momento di adagiarsi sugli allori, lo sa benissimo Mourinho che sta già programmando la Roma del futuro, come dimostra l’accordo da poco raggiunto con Liverpool e Bayern Monaco.

Roma, i dettagli dell’accordo con Liverpool e BayernMonaco

Mourinho e la società hanno già cominciato a lavorare per la Roma del domani. Allenatore e società sono sempre pronti a confrontarsi per far si che la Roma possa crescere sotto ogni punto di vista, sia in campo che fuori.

Il grande lavoro svolto dalla famiglia Friedkin è sotto gli occhi di tutti, con pochissimi fondi infatti sono riusciti prima a portare a Roma giocatori del calibro di Dybala e Wijnaldum e a togliere la squadra dalla borsa.

I giallorossi sono già al lavoro per programmare anche la prossima stagione, infatti si parla già del ritiro precampionato che secondo il quotidiano di Singapore “The Strait Times”, li vedrà protagonisti in un torneo con Liverpool Bayern e Tottenham proprio nella città stato del sud della Malesia. Le date sono ancora da definire e da parte della società non sono arrivate conferme al riguardo, ma nemmeno smentite, cosa che fa pensare dunque alla veridicità della notizia.