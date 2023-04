Calciomercato Roma, bottino inatteso per Pinto: sfida in Inghilterra

Calciomercato Roma, asta britannica e offerta in arrivo: futuro ed evoluzione a sorpresa dopo le difficoltà iniziale. Pinto può sorridere.

Il futuro della squadra giallorossa e delle possibilità di intervento sul mercato da parte di addetti ai lavori passerà nel prossimo futuro da una serie di scenari e situazioni ben intersecantesi con il presente e, forse, in grado anche di sovvertire il passato. Le tante difficoltà vissute dalla Roma nel corso delle settimane antecedenti alla sosta non possono essere considerate casuali né tantomeno venire ignorate ai fini di un lavoro che consenta di lavorare su aspetti e fattori da perfezionare per questo rush finale.

Lo sa bene lo stesso Mourinho, in questa fase dettosi unicamente concentrato su una chiosa stagionale di primaria importanza da tanti punti di vista, sportivo e non solo. L’intersecazione tra i risultati di campo e le possibilità societarie sono ormai cosa nota, soprattutto alla luce dei limiti e dei paletti imposti ad una società che, da diverso tempo a questa parte, sta riuscendo a coniugare pressoché felicemente la necessità di autosussistenza al comune anelito alla crescita, condiviso e alimentato da una piazza ben conscia del gran lavoro condotto dai Friedkin fino a questo momento.

Calciomercato Roma, nuova pretendente per Reynolds

Concludere nel migliore dei modi la stagione significa non solo cercare di raggiungere traguardi che non poche gioie darebbero ad una piazza meritevole di essere ricambiata di un affetto imperituro. Quanto raccolto nel prossimo periodo permetterà infatti anche di valutare in che modo sarà possibile intervenire sul mercato a partire dal mese di giugno, quando Tiago Pinto e colleghi dovranno imbattersi in valutazioni di varia natura, sul fronte delle entrate e non solo.

Non sgradito coadiuvante potrebbe essere anche l’incasso legato a cessioni di elementi ormai ai margini del progetto e mai seriamente tenuti in considerazione da Mourinho. Tra i tanti (e di questi non tutti si trovano nella Capitale), ricordiamo Bryan Reynolds, fortemente voluto proprio dalla proprietà texana e approdato in Italia al termine di una contesa che aveva interessato anche la Juventus. Nella Capitale, l’ex Dallas non è però mai riuscito a dimostrare il suo valore, passando in prestito al club belga del Wasterloo.

Qui Reynolds ha trovato fiducia e continuità, come evidenziato dai 5 assist e 1 gol realizzati nelle sue 27 presenze. I fiamminghi, detentori delle sue prestazioni grazie ad un prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro, sono però consapevoli della fino a poco tempo fa inattesa richiesta per il giocatore. Come riferito dal giornalista Daniele Trecca di Calciomercato.it, infatti, oltre a Swansea e Watford, si è aggiunta in queste ore una nuova pretendente. Si tratta dell’Hull City, che nelle ultime ore avrebbe palesato ufficialmente il proprio interesse, dicendosi disposta a valutare un trasferimento anche a titolo definitivo.