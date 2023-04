Calciomercato Roma, la firma è saltata: è colpa dell’allenatore

Calciomercato Roma, salta la firma a causa dell’allenatore. Ex giallorosso decisivo per farlo desistere, ecco cosa sta succedendo.

Plurime valutazioni, come spesso evidenziato, andranno fatte in casa Roma, laddove c’è la consapevolezza di dover migliorare e plasmare una rosa apparsa certamente in crescita nel corso di questi anni ma al contempo reduce dall’aver palesato in non poche occasioni limiti e defezioni sulle quali bisognerà certamente lavorare in vista di un futuro ancora tutto da programmare.

Molto passerà dal futuro di Mourinho e dai risultati ottenuti sul campo nel corso delle prossime settimane, potenzialmente decisive sia in termini di piazzamento in Champions che di rendimento in un’Europa League che tra poco meno di due settimane metterà di fronte ai giallorossi quel Feyenoord affrontato, seppur in veste ormai cambiata, nella finale di Conference di circa un anno fa. Ancora tante, dunque, le questioni di cui tenere in considerazione, prima di concentrarsi su un futuro circa il quale si è creata non poca attesa all’ombra del Colosseo.

Calciomercato Roma, Luis Enrique ‘decisivo’: la decisione di Ceballos

Questo non cancella il lavoro da parte di Tiago Pinto e colleghi, in questa fase più che attenti alle tante questioni da monitorare per il modus operandi da adoperare nel corso del prossimo trimestre estivo. Tante le occasioni che potrebbero essere regalate dal prossimo calciomercato, anche alla luce dei diversi parametri zero sui quali la dirigenza giallorossa potrebbe decidere di mettere occhio e mano, come accaduto già nel recente passato.

In particolar modo, abbiamo assistito negli ultimi giorni all’infittirsi delle voci sul possibile approdo di Dani Ceballos in giallorosso. Accostato alla Roma già in passato, il centrocampista spagnolo ha palesato una vera e propria rinascita dopo le esperienze in prestito lontano da Madrid. In scadenza contrattuale in estate e intenzionato a non rinnovare, abbiamo già detto del rifiuto all’Atletico Madrid dopo le avances recapitate dai biancorossi.

Secondo El Nacional, però, lo spagnolo avrebbe ponderato questa posizione alla luce del possibile ingaggio di Luis Enrique da parte dei Materassi. L’addio di Simeone a fine campionato dovrebbe infatti essere una delle tante novità in panchina della prossima stagione e il mister ex Roma sarebbe stato individuato come profilo ideale per catalizzare un nuovo progetto. Ceballos, di fronte a tale scenario, avrebbe declinato le avances, alla luce del non idilliaco rapporto con Luis Enrique, distintosi per non aver mai convocato il centrocampista in Nazionale.