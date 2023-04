Calciomercato Roma, mucchio selvaggio e colpo a zero: offerta last minute

L’obiettivo di calciomercato della Roma è finito nel mirino dell’ennesimo club che ha intenzione di prenderlo a parametro zero

La Roma continua a monitorare il panorama in vita della finestra estiva di calciomercato. I giallorossi, infatti, si stanno preparando per arrivare al meglio ai mesi caldi dell’estate, dove Mourinho chiederà a Dan Friedkin e a Tiago Pinto di migliorare la rosa a disposizione. Il tecnico portoghese, infatti, vuole colmare le lacune individuate nella rosa per andare a lottare per palcoscenici migliori.

Il tecnico di Setubal aveva intenzione di effettuare qualche acquisto importante già a gennaio, ma le imposizioni della Uefa hanno imposto il club giallorosso ad effettuare uno slalom gigante. I paletti imposti dall’organo calcistico europeo, infatti, hanno costretto la società a non alzare il monte ingaggi e a non chiudere la finestra con un segno negativo tra entrate e uscite. La cessione di Nicolò Zaniolo avrebbe risolto la questione, ma l’ex numero 22 ha lasciato la squadra solo a mercato finito.

Le lacune individuate in questa stagione sono diverse e Mourinho vorrebbe vederle colmate. Di sicuro la difesa è il reparto su cui Tiago Pinto dovrà intervenire maggiormente. La possibile partenza di Chris Smalling sta lasciando in apprensione sia i tifosi che José, che non vorrebbe perdere il miglior centrale presente in rosa. Anche a centrocampo, poi, il tecnico vorrebbe qualche rinforzo.

Calciomercato Roma, Ceballos nel mirino del Wolverhampton

A causa dell’infortunio avuto a fine agosto, Gini Wijnaldum non ha brillato e in queste settimane sta cercando di ritrovare al meglio il suo talento che, dopo mesi fermo, può essere un po’ arrugginito. L’olandese, infatti, dovrà cercare di convincere il tecnico di Setubal per cercare di essere riscattato.

Uno dei nomi per il centrocampo è di sicuro quello di Dani Ceballos. Il centrale del Real Madrid è in scadenza di contratto a giugno e non sembra disposto a rinnovare, visto il poco spazio. Davanti a lui ci sono tanti talenti e la permanenza nei Blancos sembra in bilico, nonostante Florentino Perez abbia voglia di trattenerlo. Sulle sue tracce, oltre alla Roma c’è anche il Wolverhampton che, come riporta 90min.com, si è fatto avanti per cercare di prendere il centrale in questa bagarre composta da RB Lipsia, Betis, Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt, Monaco, Marsiglia, Napoli, Juventus e Milan. I Wolves potrebbero convincere Ceballos solo in caso di salvezza in Premier League.